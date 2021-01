Klopp slår alarm etter ny skade på forsvarsspiller: - Det er et massivt problem

Liverpool-manager Jürgen Klopp innrømmer at skadeproblemene på Liverpools forsvarsspillere er et stort problem.

Liverpool var tilbake på vinnersporet da de torsdag kveld tok en sterk 3-1-seier over Tottenham.

Målene til Roberto Firmino, Sadio Mane og Trent Alexander-Arnold var også Liverpool første mål i Premier League siden 1-1-oppgjøret mot West Bromwich 27. desember.

Men det var ikke bare positive nyheter for Klopp etter den etterlengtede seieren over Spurs. Midtstopper Joel Matip måtte nemlig forlate banen etter første omgang med en ny skade.

- Et massivt problem

Det rapporteres om at tyskeren må forvente seg et lengre opphold på sidelinjen.

Det er ikke gode nyheter for Liverpool, som allerede har Virgil Van Dijk og Joe Gomez ute med skader på ubestemt tid. Fabinho, som har spilt som midtstopper flere ganger denne sesongen, var også ute med en muskelskade mot Tottenham.

I torsdagens kamp mot Spurs fullførte Liverpool kampen med midtbanespiller Jordan Henderson og urutinerte Nathaniel Philips som midtstopper-par.

Etter kampen opplyste Klopp at Matip har pådratt seg en ankelskade, før han innrømmet at det ser seriøst ut.

- Det eneste problemet er at Joel Matip er skadet, det er et massivt problem, sa Klopp etter kampen, ifølge The Mirror.

Ny spiller inn før overgangsvinduet stenger?

Før kampen mot Tottenham gikk Klopp langt i å bekrefte at Liverpool ikke kom til å hente en ny forsvarsspiller før overgangsvinduet i januar stenger, men etter kampen var han ikke like skråsikker.

- Vi tenker på alt. Vi prøver å gjøre den rette tingen. Jeg er ikke kresen, men vi er nødt til å finne riktig spiller. Vi har fortsatt spillere, men det et utrolig det som skjer i forsvaret, uttalte Klopp.

Klopp har unggutten Rhys Williams i bakhånd som er tilgjengelig for spill, og The Mirror hevder at Andy Robertson og Georgino Wijnaldum også kan steppe inn på midtstopperplass ved en eventuell krise.

Til tross for de store skadeproblemene i forsvaret, var torsdagens seier en positiv dag for Liverpool. De tok tre livsviktige poeng for å henge med i tittelkampen i Premier League, og er nå bare fire poeng bak Manchester City på tabelltopp.

Søndag møter Liverpool et svært formsterkt West Ham på bortebane. Hvem som ender opp i rødtrøyenes midtforsvar er det store spørsmålet før kampen mot David Moyes mannskap. Kampen starter 17.30 søndag.

