Klopp snakker ut om alvorspraten med sine to største stjerner

Jürgen Klopp bekrefter at han måtte ta en prat med Sadio Mane og Mohamed Salah etter Liverpools seier mot Burnley i fjor høst.

Det var underveis i 3-0-seieren mot Burnley tilbake i august 2019, at de to Liverpool-stjernene skapte oppstyr etter at Salah skal ha valgt å avslutte selv, istedenfor å sende en pasning til en bedre plassert Mane.

Mane skal ha blitt svært opprørt på sin egyptiske lagkompis og flere lagkamerater måtte roe ned senegaleseren da han ble byttet ut senere i kampen.

Flere medier hevdet i etterkant av situasjonen at det hele var en del av et større underliggende problem mellom de to offensive stjernene til Liverpool, skriver den engelske avisen Daily Mail.

Nå snakker Klopp ut om situasjonen og hvordan han håndterte det hele i etterkant.

«Herregud, hvordan kan du gjøre det?»

Etter kampen skal de to spillerne ha dysset ned ryktene om at det var en konflikt dem i mellom. Mane skal også ha uttalt at problemet var «bak dem». Klopp skal også ha insistert på at han raskt håndterte situasjonen som oppstod ved å kalle inn både Salah og Mane til sitt kontor, hver for seg.

Tyskeren mener det hele så langt verre ut fra utsiden enn det i realiteten var.

- I fotballverdenen kan det se så stort ut. Det er på en måte «herregud, hvordan kan du gjøre det?» Men jeg snakket bare med dem, sier Klopp i et ferskt intervju med Sports Illustrated.

Georginio Wijnaldum bekrefter inntrykket av den tyske stjernemanageren.

- Han forsøker alltid å løse problemer fordi han kan forstå hvorfor folk er sinte, uttaler nederlenderen.

Mane uttalte selv at han kun var frustrert fordi han ønsket at laget skulle score flest mulig mål, for å gi Liverpool et forsprang på tittel-rivalen Manchester City.

27-åringen reagerte blant annet med å kaste jakken sin i bakken da han ble byttet ut mot slutten av oppgjøret på Turf Moor.

- Jeg tenker at ting kan skje i fotball. Jeg er litt frustrert fordi det er fotball og du ønsker å score flere mål. Du ser Manchester City score åtte, seks og syv mål. For laget er det veldig å score så mange som mulig, uttalte Mane etter kampen.

VENNER IGJEN: De to Liverpool-stjernene havnet i en liten disputt mot Burnley i fjor høst. Nå skal stemningen være på topp. Foto: Jon Super (AP)

- Jeg var frustrert

Liverpool har hatt en utrolig sesong og leder Premier League med 61 poeng etter 21 kamper. Manchester City på 2.plass har 47 poeng med en kamp mer spilt.

- Det kan skje, han så meg ikke og jeg var frustrert. Vi er veldig, veldig gode venner. Det er glemt og alt er bak oss, sier Mane ifølge Daily Mail.

Liverpool-stjernene ser uansett til å ha lagt uenighetene bak seg. Mane har scoret 15 mål denne sesongen, mens Salah har nettet 14 ganger.

Merseyside-klubben topper Premier League suverent og er også regjerende mestere i Champions League. De møter Atletico Madrid i 8. -delsfinalen i februar.

Laget fra Anfield tar i mot rivalen Manchester United til storkamp på hjemmebane søndag.