Klopp svarer på påstander om at sesongen bør nulles

- Veldig urettferdig, sier Jürgen Klopp om forslaget om å nulle sesongen, et forslag som uansett neppe blir aktuelt.

Tidligere England-stjerne Chris Waddle er blant de som har tatt til orde for at årets Premier League-sesong må nulles, uten å kåre en vinner, dersom sesongen ikke kan fullføres.

Også West Hams visestyreformann Karren Brady uttalte kort tid etter ligaen ble stoppet, at sesongen burde slettes.

Dette til tross for at Liverpool leder ligaen med 25 poeng når ni serierunder gjenstår.

- Urettferdig

Nå er det lite trolig at et slik forslag får gjennomslag, og dersom sesongen må rundes av tidlig, er det sannsynlig at en vinner blir kåret, slik de har gjort i Skottland, Frankrike og Nederland.

PÅ GOD VEI MOT GULL: Roberto Firmino og Mohamed Salah er på god vei mot å lede Liverpool til seriegull. Foto: Jon Super (AP)

Da Liverpool-manager Jürgen Klopp snakket på en videokonferanse i regi av DFB-akademiet denne uken, sa tyskere nøyaktig hva han mener om forlagene om å nulle sesongen.

- Det var snakk om dette, så da tenker du «Hva? Vi har spilt 76 prosent av seosngen, og du vil bare slette hele greia?». Det er noe jeg personlig synes hadde vært veldig urettferdig, å si at det aldri skjedde, sa Klopp ifølge Goal.com.

- Vi er på førsteplass på hjemmetabellen, vi er på førsteplass på bortetabellen. Det er en sesong, der vi bør kåres til mestere, mener Klopp.

- Vi må reagere

Han mener at til tross for at helsen går foran alt annet, kan man ikke si at alt annet er verdiløst.

- Å håndtere denne krisen er det viktigste, men det betyr ikke at enkelte ting plutselig ikke betyr noe lenger, fordi de er mindre viktig. Det finnes verre ting i livet enn ikke å bli mester. Mange folk rundt oss har store problemer. Folk dør, det skjer alltid, men for øyeblikket på grunn av et virus ingen kunne forberede seg på.

- Vi kan ikke forberede oss på alt, men vi må reagere. Det er den største delen av livet mitt, å reagere på ting jeg ikke forventet, sa Klopp.

Det er planlagt to møter for Premier League-klubbene denne uken. På tirsdag skal det stemmes om når de skal gå over i fase to av treningen. Torsdag er de tventet at det skal stemmes om oppstartsdato.

12. juni er satt som et foreløpig utgangspunkt, men ifølge britiske medier er det sannsynlig at det blir utsatt.