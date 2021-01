Klopp tjener 79 millioner på øl og sjokolade

Det er ikke bare lønningene fra klubben som Liverpool-sjefen tjener til livets opphold fra.

Jurgen Klopps store suksess i Liverpool har brakt ham høyt opp på lønningslisten over de best betalte managerne i fotballverdenen.

I februar 2020 var nemlig tyskeren, ifølge Expressen, på en delt tredjeplass sammen med Jose Mourinho (Tottenham) over de som tjener mest i verden. De to skal begge ha hatt en månedslønn på 15,8 millioner i sine respektive klubber.

Les også: Hevder rasende Aurier forlot stadion ved pause mot Liverpool

Pep Guardiola (Manchester City, 20,8 millioner kroner) og Diego Simeone (Atletico Madrid, 39,2 millioner kroner (!)) er de to som da lå øverst.

Store private sponsorer

Det er imidlertid ikke bare gjennom fotball at de største profilene i sporten mottar sine lønninger fra.

Klopp har blant annet vist frem ansiktet sitt på reklamer for Opel og øl-produsenten Erdinger, og skal også ha signert en avtale med Snickers om å promotere sjokoladen under det kommende EM-mesterskapet i fotball, ifølge The Sun.

Les også: Ødegaard får kritikk av klubbhelt: - Ikke verdig en Real Madrid-spiller

Til sammen skriver den engelske avisen at Liverpool-sjefen tjener omtrent 79 millioner kroner i året på sine private sponsorer.

Om man legger det sammen med årslønnen viser det svimlende 270 millioner kroner i året.

«Made in Germany»

Marc Kosicke, Klopps rådgiver, mener imidlertid at manageren ikke er grådig, da han kun velger ut tyske selskap som han virkelig verdsetter.

- Vi bestemte at Jurgen står for «Made in Germany», sier Kosicke til The Sun.

- Vi har lyktes med å sikre oss at alle de selskapene han promoterer er tyske.

Les også: Chelsea-stjerne hetset i sosiale medier etter at Lampard fikk sparken

Britiske Sky er det eneste ikke-tyske selskapet Klopp promoterer, men Kosicke forteller at de har gjort et unntak med dem da det «føles som et tysk selskap på grunn av dets lange historie som rettighetshaver for Bundesliga».

I tillegg fastslår rådgiveren at Klopp avslår langt flere tilbud enn han aksepterer, for å minne fansen om at han først og fremst er en fotballtrener.

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen