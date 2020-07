Klopp ut mot Lampard etter kritikk: - Det er ikke greit

Chelsea-manageren advarte Liverpool etter kampslutt mot å bli for arrogante. Det får Jürgen Klopp til å reagere.

Lampard og Klopp endte i ordkrig underveis i onsdagens oppgjør på Anfield da Sadio Mané fikk frispark i duell med Matteo Kovacic.

Chelsea-manageren raste på benken, og endte i en heftig passiar med Klopp før selve frisparket.

Frisparket ble attpåtil satt i mål av Trent Alexander-Arnold, hvorpå Liverpool benken jublet hemningsløst for 2-0-scoring.

Lampard svarte med å gi en ironisk tommel opp, før han kastet vannflasken sin i bakken.

Heller ikke etter 3-5-tapet hadde den tidligere midtbanegeneralen roet seg helt ned.

- Jeg har ingen problemer med Jürgen Klopp. Han har gjort det fantastisk, men det går en hårfin balansegang når du vinner. Gratulerer til Liverpool Football Club, men ikke blir for arrogante på grunn av det, sa Lampard til Sky Sports.

SINT: Lampard var irritert på Liverpool-benken underveis i oppgjøret. Foto: Laurence Griffiths (Reuters)

- Det er ikke greit

Klopp ble konfrontert med uttalelsene på fredagens pressekonferanse i forkant av serieavslutningen mot Newcastle, og da ga den ellers colgate-blide tyskeren klokkeklar beskjed til sin managerkollega.

- Du kan ikke beskylde meg og benken min for det, for vi er ikke arrogante, åpnet Klopp med å si fredag.

- Frank var i konkurransemodus, noe jeg respekterer hundre prosent. Fra mitt ståsted kan du si nesten hva som helst underveis i kampen. Men for meg er det over etter kampen og når sluttsignalet går.

Klopp påpeker at han vet Lampard var desperat etter poeng onsdag for å sikre Champions League-plass, men mener den ferske manageren må lære seg å begrave stridsøksen når kampen er over.

- Han gjorde ikke det. Å snakke om det i etterkant er ikke greit. Frank er en ung manager, men det er noe han må lære. Jeg har ingen problemer med ordene han brukte underveis i kampen, men når sluttsignalet går må man lukke boken og avslutte historien. Det gjorde han ikke, og det er det jeg misliker.

Dette ble sagt i ordvekslingen:

Ordkrigen mellom Lampard og Liverpool-benken har gått som en farsott i sosiale medier de siste dagene, og ifølge Daily Mails transkribering av situasjonen, var det støtteapparatet til Klopp som Lampard først og fremst reagerte på:

Lampard (til Pep Lijnders (Liverpool-assistent, red anm.): - Hvordan er det et frispark? Det er ingen forseelse. Så sitt ned.

Klopp: - Ta det med ro, ta det ro. Ikke snakk til min nummer to.

Lampard: - Jo, hvis han prøver seg på meg, skal jeg f*** meg si noe.

Ukjent medlem på Liverpool-benken: - Det er fortsatt et frispark.

Lampard: - Det er for f*** ikke frispark! Jeg spurte ikke deg, så hold kjeft.

Klopp: - Hey!

Lampard: - F*** ta deg også! Dere har vunnet én tittel, og dere tror f*** meg dere er noe. Be dem om å sette seg ned og ha litt respekt (til fjerdedommer Lee Mason).

Også Chelsea-manageren ble naturlig nok konfrontert med uttalelsene på sin pressekonferanse fredag.

Der la han seg flat for ordbruken, men angrer ikke på uttalelsen om arroganse fra Liverpool-benken.

- Når det kommer til språkbruken, så angrer jeg. Disse tingene blir spilt av mange ganger i sosiale medier og jeg er klar over det. Jeg har to unge døtre i sosiale medier, så det angrer jeg på, sier han og påpeker.

- Jeg angrer ikke på at jeg hadde lidenskap og forsvarte laget mitt. Jeg kunne kanskje håndtert det litt annerledes for å ha vært innenfor med tanke på språkbruk.

Han understreker at han ikke reagerte på hvordan Liverpool-laget feiret scoringen til Alexander-Arnold, men at han hørte ting fra benken til Klopp som han ikke likte.

- Det var ting på sidelinjen som jeg ikke likte. Ikke fra Jürgen Klopp, men fra folk bak benken. Jeg følte de krysset linjen, og det er det som hisset meg opp. Men nå er det over, påpeker han.