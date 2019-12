Klopp uttalte seg om Sancho: - Han er en veldig god spiller

Borussia Dortmunds Jadon Sancho kan være på vei vekk fra klubben i januar. Liverpool er en av klubbene som skal være med i kampen om engelskmannens underskrift.

Sancho har vist sine kvaliteter for den tyske storklubben etter overgangen fra Manchester City i 2017.

Den siste tiden har det versert historier om at 19-åringen skal være utålmodig og ønsker seg nye utfordringer allerede i januar.

Liverpool er sammen med blant andre Manchester United, en av klubbene som har vært sterkt koblet til en overgang for Sancho. Nå har manager Jürgen Klopp kommentert situasjonen.

På tirsdagens pressekonferanse i forkant av Premier League-kampen mot Everton, uttalte Klopp seg om Sancho. Tyskeren fikk spørsmål om han ville kommentere ryktene som har svirret.

- Nei. Han er en veldig god spiller, svarte Klopp med et smil.

- Ingenting å kommentere

Liverpool-manageren fortsatte å snakke om at det «ikke var noe mer å kommentere» rundt saken, men han kom allikevel med et hint om at klubben kan komme til å foreta seg noe iløpet av overgangsvinduet i januar, om sjansen byr seg.

- For oss er det alltid det samme. Vi snakker ikke om det, men vi er som regel alltid klare for å gjøre noe som kan hjelpe oss. Hvis ikke, så greit. Vi får se. Jeg synes sommervinduet er vanskeligere på grunn av de ulike datoene det stenger over hele Europa, sier Klopp.

Klopp er ikke fornøyd med endringene som ble gjort i forkant av inneværende Premier League sesong. Tyskeren mener at de nye datoene kun skader engelske klubber i konkurranse med resten av de store ligaene i Europa.

- Vi kan kun kjøpe frem til et konkret tidspunkt. Andre klubber kan handle inn i sesongen, sier Klopp ifølge Mirror.

Liverpools tyske manager har også tidligere vært interessert i Dortmunds engelske stjerne. Klopp innrømmet i februar at Liverpool gjerne ville hente Sancho da han avslo en ny kontrakt med Manchester City i 2017, før han sluttet seg til Dortmund for åtte millioner pund,

- Vi er ikke blinde. Vi så ham og vi tenkte «kan vi få han?» Nei, fordi engelske klubber selger ikke til andre engelske klubber, uttalte Klopp ifølge The Independent.

Tøff periode

Merseyside-klubben innleder onsdag en intensiv periode med kamper når de tar imot Everton til by-derby på hjemmebane.

Klubben topper Premier League med åtte poeng ned til Manchester City før onsdagens kamp på Anfield.

Klopps mannskap skal totalt spille ni kamper på 25 dager i årets siste måned. Det inkluderer blant annet ligacup-kamp mot Aston Villa 17.desember og semifinale i VM for klubblag 18.desember.

Liverpool har derfor sett seg nødt til å dele troppen i to for å kunne håndtere det vanvittig tette kampprogrammet

Liverpool-Everton har avspark kl 21.15 onsdag kveld.

