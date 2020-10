Klopp ville ikke svare på hva som skjer med Liverpool-profilen: - Jeg verken kan eller vil si noe

Men tyskeren gikk likevel langt i å antyde at spilleren kan være på vei ut porten på Anfield i løpet av de neste dagene.

Da Liverpool røk ut for Arsenal i ligacupen torsdag kveld, skjedde det uten at Xherdan Shaqiri var verken på banen eller benken for det røde hjemmelaget.

Sveitseren har riktignok måttet ta til takke med en back up-rolle i klubben de siste sesongene, men mange trodde han ville bli involvert i ligacupkampen.

Spesielt siden han startet og spilte godt i forrige runde mot Lincoln.

På pressekonferansen etter kampen var det mange som ville vite hva som egentlig skjer med Shaqiri, men manager Jürgen Klopp hadde lite å fortelle.

Klopp: - Vil ikke si noe

Ifølge Daily Mail tyder imidlertid mye på at sveitseren er i forhandlinger med en ny klubb og at han kan forsvinne fra Anfield før overgangsvinduet stenger.

- Jeg verken kan eller vil si noe om det, sier Klopp ifølge avisen.

- Det jeg kan si er at han verken er skadet eller er ute av laget på grunn av disiplinære årsaker, sier tyskeren videre og hinter om at det kan være en overgang.

PÅ VEI BORT? Liverpools Xherdan Shaqiri. Foto: Peter Powell (Pa Photos / NTB scanpix)

I slike situasjoner er det ofte at klubbene velger å la spilleren stå over kamper, slik at han ikke skal pådra seg en skade som kan ødelegge for en eventuell overgang.

- Det er den tiden av året der manageren får litt informasjon om hva som skjer og må ta et valg basert på det, sier Klopp videre om situasjonen.

Mye på benken

Shaqiri ble hentet til Liverpool fra Stoke sommeren 2018 og fikk en god start i sin nye klubb. Han var blant annet sentral i et møte med Manchester United.

Etter den kampen ble han imidlertid oftere og oftere henvist til benken og sist sesong var 28-åringen kun på banne i sju ligakamper for Premier League-mesterne.

I det siste har det florert rykter om at han kan være på vei bort og kjøpet av Diogo Jota nylig, forsterker spekulasjonene rundt Shaqiris framtid i klubben.

Leno stoppet Liverpool

Selve kampen torsdag kveld endte med tap for Klopps menn. En glimrende Bernd Leno stoppet vertene både i ordinær spilletid og i straffesparkkonkurransen.

Klopp skal ha tatt kontakt med Arsenal-keeperen etter kampslutt.

- Jeg sa det til ham etter kampen at jeg ikke var fornøyd med det. Vi hadde noen virkelig gode sjanser. So manager ønsker jeg at vi skulle scoret, men jeg liker å se at vi skaper ting, sier Klopp.

- Vi visste kvalitet, men det gikk ikke helt vår vei. Vi skal prøve igjen, det lover jeg.

Liverpool-sjefen kunne ikke unngå å lovprise landsmannen i Arsenal-buret.

- Ja, vi kunne vært litt mer effektive foran mål, men Leno spilte en utrolig bra kamp. Til syvende og sist handler straffesparkene om flaks. Arsenal satte veldig gode straffer og vi gjorde ikke det. Derfor tapte vi, sier tyskeren.

Divock Origi og Harry Wilson bommet på straffer for hjemmelaget, mens kun Mohamed Elneny misset fra elleve meter for gjestene fra London.