Klopps oppførsel etter City-kampen vekker oppsikt: - Dette er pinlig

Liverpool-sjefen lot skuffelsen gå utover TV-reporter. Jürgen Klopps reaksjon beskrives som «annerledes og uvanlig» av mannen som fikk gjennomgå.

Liverpool-manager Jurgen Klopp var naturlig nok ikke i perlehumør etter at hans menn gikk på et 1-4-tap for Manchester City hjemme på Anfield søndag kveld.

Keeper Alisson Becker ble på mange måter den store syndebukken for vertene, i et tap der Liverpools håp om å henge med i gullkampen fikk seg nok en smell.

Klopp ga flere intervjuer etter kampslutt, men det var tydelig at tyskeren ikke var i humør til å svare på de mange spørsmålene fra de ulike TV-reporterne. Spesielt gikk det utover den israelske Sport 1-reporteren Niv Dovrat, ifølge Daily Mail.

Da Novrat spurte Klopp om avstanden opp til Manchester City på ti poeng og Liverpools sjanser til å vinne tittelen, fikk han klar beskjed av Liverpool-sjefen.

Klopp glefset

I tillegg ville ikke Klopp være med på påstanden om at det var 10 poeng som skilte lagene, selv om dette er tilfellet. City har imidlertid én kamp mindre spilt.

- Jeg synes virkelig du burde forberede deg bedre på å gjøre jobben din. De er 13 poeng foran oss akkurat nå, mener du det er passende å spørre om noe slikt nå? Du får kun to spørsmål og så kaster du bort ett av dem med dette, glefset Klopp.

Videre nektet Klopp å svare på flere spørsmål fra reporteren og hevdet at han nå hadde brukt opp sine to spørsmål. Til slutt svarte han likevel på et spørsmål om hvorvidt en plass blant de fire beste nå blir hovedfokus for Liverpool videre.

- Jeg tror City stikker av med dette. At vi skal forsøke å kjempe om en plass blant de fire beste, er en selvfølge, svarte Klopp og himlet med øynene til reporteren.

Dette er ikke første gang tyskeren har havnet i heftig diskusjon med journalister denne sesongen. BT Sports Des Kelly og Sky Sports' Geoff Shreeves havnet også i heftig debatt med Liverpool-manageren på direkten i fjor høst.

Reporteren: - En uvanlig reaksjon

I etterkant av intervjuet med Klopp, som har fått en god del oppmerksomhet i sosiale medier, tok Niv Dovrat til Twitter for å kommentere opplevelsen.

- Jeg har intervjuet Liverpool-manageren dusinvis av ganger over de siste årene. Søndag kveld ble jeg offer for en annerledes og uvanlig reaksjon, skriver han.

Selv om den israelske journalisten ser ut til å ta det hele med fatning, har Klopps oppførsel fått mange andre til å reagere langt sterkere.

The Mirror har hentet fram et par av reaksjonene fra Twitter.

- Jeg har aldri sett en manager reagere på den måten så ofte, når ting går imot ham. Ville han sagt noe lignende sist sesong? Det tror jeg ikke, skriver en bruker.

- Reporteren stiller et helt fornuftig spørsmål og blir slaktet av Klopp, som i tillegg bestemmer seg for at det er 13 poeng mellom Liverpool og City og ikke ti poeng, som reporteren riktig påpeker. Dette er pinlig, kommenterer en annen bruker.

Et kjapt søk på Twitter viser at hendelsen har blitt heftig debattert og at det er mange som mener Klopp burde holdt seg for god til å henge ut reporteren på denne måten.

Inne i tung periode

Liverpool er inne i én av sine aller tyngste perioder under Klopps ledelse og står blant annet med tre strake tap hjemme på Anfield i serien. I tillegg til tapet for City, har Klopps menn også måttet gi tapt for lag som Burnley og Brighton på eget gress.

Merseyside-klubben har vært hardt rammet av skader denne sesongen og profiler som Virgil van Dijk, Joe Gomez og Naby Keita har alle gått glipp av mange kamper. I tillegg har klubben slitt med mange skader ellers og folk som Alisson Becker, Diogo Jota, Sadio Mané, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Trent Alexander-Arnold og Joel Matip har også hatt sine problemer.

I møtet med City måtte Liverpool for eksempel stille med to midtbanespillere på stopperplass, som en følge av skadesituasjonen. Klubben hentet inn to nye stoppere i januar - Ben Davies fra Preston og Ozan Kabak på lån fra Schalke 04 - men de to trenger trolig flere treningsøkter med laget, før de kan kastes inn i kamp.

Liverpools neste oppgave i Premier League er bortekampen mot Leicester 13. februar.

