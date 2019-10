Klubb-VM i fotball 2021 til Kina

Kina skal være vertskap for klubb-VM i 2021. FIFAs nye storsatsing skal samtidig utvides til 24 lag.

FIFA-president Gianni Infantino presenterte nyheten på et styremøte i Shanghai torsdag og sa at det var en "historisk avgjørelse".

FIFAs valg understreker den økende fotballinteressen i Kina og dette arrangement kan være en mulig forløper for et framtidig VM-sluttspill i fotball.

FIFAs klubb-VM har måttet tåle kritikk ikke minst fra de europeiske storklubbene, som mener de egentlig ikke har plass på terminlistene sine til enda et nytt mesterskap.

Et klubb-VM vil inneholde åtte europeiske storklubber og gå i Kina fra juni til juli om snaue to år.

Kina var eneste søker til arrangementet.

FIFA har foreslått at de 24 deltakende landene skal fordeles slik mellom de kontinentenale forbundene: Europa åtte lag, Sør-Amerika, Asia og Nord- og Mellom-Amerika seks og Oseania ett lag.

Infantino sa at Kina var eneste kandidat.

– Det er en historisk avgjørelse for fotballen. Det vil være en konkurranse som hver eneste person, hvert eneste barn, og alle som elsker fotball vil se fram til, sa han.

FIFA-presidenten fortalte i juni at dette nye klubb-VM vil generere inntekter på over 456 milliarder kroner (50 milliarder dollar). Infantino presiserte derimot ikke hvor mange mesterskap det var snakk om, men en AFP-kilde har sagt at tallene knapt er troverdige.

Den nåværende utgaven av klubb-VM inneholder sju lag inkludert regjerende mesterligavinner. Mesterskapet går i Qatar både i år og neste år.

Golfstaten vil bruke de to turneringene som en test på sine stadionanlegg foran VM-sluttspillet i 2022.

Planen om det nye klubbmesterskapet er ifølge Infantino en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse. FIFA-styret ga sitt klarsignal til arrangementet i mars til tross for motstand fra UEFA og de mektige europeiske klubbene.

Klubb-VM skal etter planen arrangeres hvert fjerde år og erstatte kontinentcupen som fram til nå har vært testarrangement foran et VM-sluttspill.

