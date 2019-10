Klubben bekrefter: - Vi har kontaktet Zlatans agent

Spekulasjonene om hva som blir Zlatan Ibrahimovic' (38) neste klubb fortsetter.

Den australske klubben Perth Glory bekrefter at de har tatt kontakt med Zlatan Ibrahimovic med tanke på en overgang for den svenske spissen.

Klubben har snakket om dette med Zlatans agent, Mino Raiola.

Samtidig blir det også meldt at La Galaxy ikke har gitt opp håpet om å få beholde stjernen, selv om kontrakten hans der løper ut ved årsskiftet.

Australia neste?



Det har den siste tiden vært en rekke spekulasjoner rundt hva som blir 38-åringens neste klubb og han har blant annet blitt koblet med en retur til italiensk fotball.

Napoli og AC Milan er blant klubbene som har blitt nevnt.

Overfor Sydney Morning Herald bekrefter imidlertid nå australske Perth Glory at de har sett på muligheten til å hente spissen til A League.

- Vi har vært i kontakt med agenten hans. Vi har forhørt oss om han er tilgjengelig og om han kunne være interessert i å komme hit, sier klubbsjef Tony Pignata.

ESPN på sin side melder at det er store sjanser for at Ibrahimovic blir værende i Los Angeles. Klubben skal ha kommet med et nytt tilbud til 38-åringen.

CBS hevder også at Zlatan trolig blir værende i MLS-klubben i 2020.

- Den avtalen jeg har med ham, etter å ha kjent ham en stund nå, er at vi skal sitte ned med ham etter sesongen, når ting har roet seg litt, og diskutere hva som er bra for ham, hans familie, helsen hans og for oss, sier LA Galaxy-topp Dennis Te Kloese.

- Han er en karakter



Nylig skapte Zlatan oppstyr med en post på Instagram der han han uttalte at «han kommer tilbake til Spania», men mange tror det er et reklamestunt.

- Dere kjenner Zlatan, han er en karakter med mange ulike sider, sier Te Kloese.

- Alt dette kommer vi selvsagt til å prate om i neste uke, når han er tilbake. Zlatan er en veldig moden idrettsutøver og vi skal prate som voksne mennesker. Etter det tar vi en avgjørelse på hva som er best for alle parter, sier Galaxy-toppen.

Zlatan og Galaxy røk ut i kvartfinalen av MLS-sluttspillet denne sesongen, da det ble tap for byrival Los Angeles FC.