Klubben bekrefter: Tuchel ferdig i PSG

Paris-klubben kvitter seg med den tyske manageren.

Det har lenge vært en dårlig skjult nyhet, men nå bekrefter endelig PSG at Thomas Tuchel er ferdig som manager i klubben.

- Jeg ønsker å takke Tuchel og hans team for alt de har gjort for klubben. Thomas har lagt ned masse energi og lidenskap i sitt arbeid og vil selvfølgelig bli husket for de gode stundene vi delte sammen, sier president Nasser Al-Khelaifi til klubbens hjemmeside.

Allerede julaften ble det meldt av flere store medier, blant dem tyske Bild, om at Tuchel hadde fått beskjeden lille julaften.

PSGs sportsdirektør, Leonardo, ga Tuchel den knusende beskjeden 4-0-seieren mot Strasbourg - ganske nøyaktig fire måneder etter at tyskeren ledet de franske gigantene ut til Champions League-finale.

Paris-klubben ligger for øyeblikket på tredjeplass i Ligue 1. Ett poeng bak Lyon på toppen av tabellen.

Ifølge den franske journalisten Mohamed Bouhafsi i RMC vil Mauricio Pochettino bli PSG sin nye trener.

Også anerkjente Fabrizio Romano melder at en avtale med den tidligere Tottenham-manageren er klar.

