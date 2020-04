Klubbikonet i Real Sociedad med klar melding: - Ødegaard har flere ferdigheter enn Xabi Alonso

Mener nordmannen allerede har gått forbi en av San Sebastián-klubbens mest kjente sønner.

Martin Ødegaard har rukket å bli en skikkelig publikumsfavoritt for Real Sociedad denne sesongen. Nordmannen har vært en attraksjon, og har blant annet hjulpet klubben med å ta seg til den spanske cupfinalen i sin første sesong i Baskerland.

Ødegaard, eller «Martintxo», som er blitt hans kallenavn i den baskiske byen, har i tillegg også rukket å bli kåret til La Ligas beste spiller for september, og er generelt nevnt blant de største profilene i den spanske toppdivisjonen.

Tidligere har Xabi Prieto, som regnes som en av tidenes absolutt største stjerner i Real Sociedad, fortalt Nettavisen at han mener Ødegaard har alt som skal til for å bli en av verdens beste spillere.

- Han har alt

Nå får han medhold av Roberto López Ufarte. Han anses nemlig som en av tidenes beste venstrebeinte spillere i Real Sociedad, og var med å vinne to seriegull i San Sebastián på 1980-tallet:

- Han har ikke kun overrasket La Real-supporterne og spillerne, men han har overrasket folket i Madrid og i hele Spania. Dersom du spør hvem som helst hvem som er den viktigste spilleren i Real Sociedad, så er svaret Ødegaard, Isak og Oyarzabal, sier López Ufarte til lokalavisen Noticias de Gipuzkoa.

LEGENDARISK: Xabi Alonso er en legende både i Real Sociedad og Liverpool. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

- Men alle setter Ødegaard først. Han har absolutt alle kvaliteter som skal til for å spille sentralt på midtbanen, fortsetter 61-åringen, som selv er født i Marokko, men fikk 15 kamper for det spanske landslaget.

Han forteller at det ikke bare handler om teknikken, men at Ødegaard har en forståelse av hva som er best for seg selv, og laget til enhver tid ute på gressmatta. Nettopp dette har gjort han så vital for trener Imanol Alguacil, hevder legenden.

Han mener også at midtbaneduoen med Mikel Merino har prestert over absolutt all forventning denne sesongen:

- De er helt essensielle, og duoen han danner med Merino er så latterlig bra. De to forstår hverandre helt perfekt og komplimenterer hverandre, hvilket er bra. De to har gjort at man har glemt det som tidligere var mitt favorittpar i Asier Illarramendi og David Zurutuza.

Såpass langt vil legenden gå at han mener Ødegaard fort har gått forbi en annen spiller som holdes høyt av folket i Real Sociedad:

- Jeg skal ikke si at han minner meg om Xabi Alonso, fordi han ga oss veldig mye, men han spilte også på midtbanen og tok alles oppmerksomhet med de fantastisk langpasningene. Jeg vil si at han (Ødegaard, jour.amn) har flere ferdigheter, og jeg vet ikke om han kommer til å gå like langt som Xabi Alonso, sier López Ufarte.

Alonso-familien holder en vital plass i Real Sociedads historie. Den kanskje mest kjente av den er riktignok Xabi Alonso som forlot klubben til fordel for Liverpool, der han vant Champions League før han siden gjorde det samme med Real Madrid.

Hans bror, Mikel Alonso, spilte også i klubben mellom 1999 og 2008, mens det er deres far, Miguel Ángel Alonso, bedre kjent som «Periko», som kanskje regnes som den største av Alonso-gutta. Han var med å vinne de to seriegullene på 80-tallet med nettopp López Ufarte.

Skal ha sagt fra om sitt Madrid-valg

Samme avis har nylig hevdet at Martin Ødegaard skal ha fortalt Real Madrid at han ønsker på fullføre de to årene som det er planlagt at han skal bli være i San Sebastián.

En av de store temaene i Real Madrid om dagen er hvorvidt nordmannen skal returnere til Real Madrid, og det er tidligere blitt hevdet at klubben på Santiago Bernabéu skal ha gjort det klart at de ønsker Ødegaard tilbake.

Ifølge Noticias de Gipuzkoa skal uansett Ødegaard ha gjort det klart at han ønsker å bli værende i en klubb som som tilbyr kontinuitet, og han skal være klar på at det er større sannsynlighet for tillit i Real Sociedad enn i Real Madrid, slik ståa er nå.

Avisen mener at Real Madrid ikke ønsker å rokke ved Ødegaards ønske, og grunnet det fantastiske forholdet mellom Real Sociedad-president Jokin Aperribay, og Real Madrid-president Florentino Pérez, skal de hvitkledde være innforstått med Ødegaards ønske.

Viasport-ekspert Petter Veland har også uttalt til avisen at han anser det som aller mest sannsynlig at nordmannen blir værende i Real Sociedad i enda en sesong, og at det også skal være drammenserens plan.

De skriver videre i sin sak at skulle Real Madrid, mot formodning, bestemme seg for å bryte den kontrakten de har inngått med Real Sociedad, må de betale en bot på fire millioner euro.

Det skal i første omgang være snakk om en «gentlemen's agreement» den tid spansk fotball ikke tillater at klubber låner ut spillere for mer enn én sesong av gangen.

Dette har gjort at Ødegaard, teknisk sett, bare er utlånt til klubben fra San Sebastián denne sesongen, men det er tidligere blitt bekreftet at partene hele tiden har vært under den oppfatning at nordmannen skal bli værende på Anoeta også ut 2021/2022-sesongen.

Allerede i september var det et tema hvorvidt Ødegaard kunne være på vei tilbake til Real Madrid fra og med neste sesong. Den gang sa 21-åringen til Nettavisen at han anså hele situasjonen som halvkomisk.

