Klubbpresident ser rødt etter at rykter om Petter Øverby har spredt seg på nettet: - Falske nyheter

Landslagsspilleren (28) har imponert stort som forsvarssjef i Erlangen, men klubbpresident Carsten Bisser avfeier en overgang bort og sier at Bundesliga-klubben vil forlenge kontrakten til nordmannen.

Petter Øverby var en av dem som storspilte for Norge under EM i januar i år og linjespilleren erstattet en skadet Bjarte Myrhol på imponerende vis.

Sammen med Magnus Gullerud dannet han en solid duo på strek for et Norge-lag som til slutt endte opp med en historisk bronsemedalje i mesterskapet.

Det er imidlertid ikke bare med flagget på brystet Øverby har imponert. Også i det tyske klubblaget Erlangen har 28-åringen imponert denne sesongen.

Klubbpresident: - Falske nyhter

Klubben har plukket ni poeng på de første ni kampene og ligger med det som nummer ni på tabellen. Øverby har vært en av de ledende spillerne så langt.

Det har ført til spekulasjoner om framtiden til Kongsvinger-gutten og rapporter vil ha det til at superklubben THW Kiel har forhørt seg med Erlangen om Øverby.

Ryktene om at Øverby er aktuell for Sander Sagosen og Harald Reinkinds klubb, skal ha startet via Instagram-kontoen Handball.Leaks og senere spredt seg på nettet.

Dette får president i Erlangen, Dr. Carsten Bisser, til å se rødt. Til Nettavisen reagerer han på at dette i det hele tatt har blitt en sak.

- Kiel har ikke kontaktet oss. Jeg tror ikke de er ute etter en ny linjespiller nå og alt dette er falske nyheter fra en privat nettside, sier Bisser til Nettavisen.

Etter det Nettavisen erfarer har det likevel vært uformelle samtaler rundt Øverbys klubbframtid, med blant annet THW Kiel, men det er ikke snakk om noe konkret interesse enn så lenge. De uformelle samtalene har hovedsaklig vært for å kartlegge hvilke muligheter som finnes når 28-åringens avtale går ut i 2022.

- Ønsker å forlenge

Ryktene rundt en Kiel-overgang ville ha det til at storklubben ønsket nordmannen allerede sommeren 2021, men det er lite sannsynlig at Erlangen lar det skje.

Bisser forteller at Erlangen heller har planer om å forlenge med forsvarssjefen.

- Selvsagt, vi ønsker å forlenge kontrakten utover 2022 med Petter. Vi kommer til å snakke med ham om det, når tiden er moden, sier Bisser.

Etter det Nettavisen kjenner til har det også vært uformelle samtaler med Erlangen med tanke på en ny kontrakt, men 28-åringen selv holder fortsatt alle muligheter åpne.

Det var i et intervju på Erlangens egen nettside at klubbpresident Bissel først tok opp teamet om Petter Øverby-ryktene, som også har blitt et tema i Tyskland.

- Han har kontrakt fram til 2022, det ikke noe om eller men. Han vil derfor være hos oss minst fram til 2022 og lede vårt forsvar, sa han til klubbens egen nettside.

Øverby har vært i den tyske bundesligaklubben siden 2018, og har tidligere spilt for klubber som KIF Kolding København og Elverum.

Som landslagsspiller har 28-åringen vært med å vinne VM-sølv i både 2017 og 2019, mens han altså var en del av bronselaget under EM i 2020.

