Klubbsjefen ble stum da han husket hva som sto i Aleesami kontrakt: - Det kom mange reaksjoner

29-åringen har flere turbulente år bak seg i Italia og Frankrike. Nå vil han ha stabilitet hos sin neste arbeidsgiver - og forteller om stor interesse fra flere klubber.

OSLO (Nettavisen): I slutten av juli annonserte Amiens at de hadde avsluttet arbeidsforholdet med sin norske venstreback Haitam Aleesami.

Landslagsspilleren forlot den franske klubben etter kun én sesong i Ligue 1, etter at klubben ble beordret til nedrykk som følge av at ligaen ble stoppet på grunn av koronautbruddet.

I dette intervjuet til Nettavisen avslører nå 29-åringen sjokket over å bli dømt til nedrykk, detaljene rundt det korte oppholdet i Frankrike og sine tanker om fremtiden.

- Jeg vet ikke hvor mye man dekker fransk fotball i Norge, men for meg og oss der nede var det et sjokk. Det var ti kamper igjen og vi var noen få poeng bak. Vi hadde bare møtt topplag i perioden før og allikevel tatt poeng. Det var et brutalt møte med virkeligheten, sier Aleesami til Nettavisen.

- De bestemte seg for å kaste ut både oss og Toulouse, noe som er helt uforståelig. Landet sier de er opptatt av solidaritet og stå samlet i vanskelige tider, jeg følte ikke vi opplevde noe av det. Vi hadde ligaen mot oss, sier Aleesami til Nettavisen.

Les også: Haitam Aleesami er ferdig i Amiens: Jobber med å finne ny klubb

TRENER HARDT: Aleesami møtte Nettavisen i finværet hjemme i Oslo. Han forteller at han ligger i hardtrening før neste sesong. Foto: Foto: Stian André de Wahl, Mediehuset Nettavisen

Benyttet seg av klausul

I slutten av juni ble det altså bekreftet at Aleesami og Amiens rykket ned til Ligue 2, etter at ligaen bestemte at lagene som lå på nedrykksplass da serien ble stoppet i april måtte ta turen ned til divisjonen under, hele ti serierunder før slutt.

Det franske fotballforbundets generalforsamling tok den endelige beslutningen.

Etter en sesong der han stod ansikt til ansikt med navn som Houssem Aouar, Dimitri Payet, Kylian Mbappé og Neymar, benyttet Aleesami seg av et «hemmelig» punkt han hadde sikret seg i kontrakten med Amiens ett år tidligere.

- Jeg signerte for tre år med Amiens. Etter jeg var ferdig i Palermo så tok jeg et valg tidlig i slutten av juni i fjor om å gå til Amiens. Jeg sikret meg en klausul i kontrakten fordi jeg signerte på fri overgang. Ved nedrykk så kunne jeg si opp kontrakten. Noen vil si at det er en risiko i disse tider, men jeg velger å stole på teamet mitt, forklarer Aleesami.

Les også: Bayern München vant finalen mot PSG: Coman senket barndomsklubben

Direktøren glemte klausulen

Midt i pandemisituasjonen som snudde fotballhverdagen på hodet, samt flere uker med rettssaker om å holde plassen i ligaen, ble klubbens sportsdirektør tatt på senga av den norske landslagsspillerens avgjørelse.

Den sportslige ledelsen hadde rett og slett glemt at nordmannen hadde sikret seg dette punktet i kontrakten ett år tidligere, og klubben skal dermed blitt overrasket da de fant ut at det ikke var noe de kunne gjøre med situasjonen.

Aleesami i duell mot tapende Champions League-finalist Kylian MBappe i kampen mot PSG i desember 2019. Foto: Franck Fife (AFP)

Les også: Lagerbäck med overraskelser i Norge-troppen: Glimt-profil tatt ut

Holmlia-gutten sier at han hadde et sterkt ønske om å bli i klubben og gjøre det bra sportslig, men at ting forandret seg fort etter det som føltes som en svært urettferdig beslutning.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter nordmannens valg om å se seg om etter nye utfordringer.

- Det er klart at det ble mange reaksjoner. Noen positivt, andre negativt. Du vet hvordan det fungerer med fans. Mange sa lykke til og ønsket meg alt det beste, men det er klart det var noen som reagerte sterkere enn andre, forklarer han.

Les også: Ble overrasket da han hørte beskjeden fra landslaget: - Sluttet egentlig å bry meg

- Mye interesse

Nå er Aleesami hjemme i Norge i påvente av landskamper med Norge, han var et selvskrevent navn i Lars Lagerbäcks tropp som ble presentert mandag.

De siste ukene har han trent intensivt med Joshua King og Sander Berge i hovedstaden. Sistnevnte er nå tilbake i England for sesongoppkjøring med Sheffield United, mens King på sin side ikke har dratt tilbake til England for å ta fatt på trening med Bournemouth.

Den norske spissen er i likhet med Aleesami ettertraktet og kommer også han etter alle solemerker til å bytte klubb før kommende sesong.

Joshua King (t.v) kommer i likhet med Aleesami med stor sannsynlighet til å flytte på seg før kommende sesong. Her sammen med Stefan Johansen under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Malta i 2019. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Etter at det ble klart at den tidligere Skeid, Fredrikstad og IFK Gøteborg-backen kom til å forlate Amiens har det ikke manglet på tilbud.

- Det er veldig mye interesse. Mye spennende også, men jeg vil jo ta et valg som passer meg for de tre-fire neste årene. Det har kommet en god del tilbud, så det er ikke mangel på det. Jeg ser for meg at jeg skal dra et sted og være der lenge, så jeg velger å ha litt is i magen.

Les også: Norske Simen (26) sentral i historisk bragd. Nå reagerer han: - Du er den første som ringer

Nettavisen er kjent med at et tilbud fra greske AEK Athen tidlig ble avslått.

- Jeg er åpen for et nytt land. Tyskland, Spania eller England. Jeg liker meg best i topp-fem ligaer om det ikke er en virkelig storklubb i et annet land. Frankrike og Italia er heller ikke utelukket, forklarer han.

Med koronasituasjonen er markedet for overganger markant endret.

I tillegg venter det landskamper i starten av september. I frykt for å måtte sitte i karantene og miste verdifulle treninger og kamper, forklarer Aleesami at han helst ønsker å unngå og reise utenlands den nærmeste tiden.

- For meg er det livsviktige kamper som kommer nå med landslaget. Jeg har sagt til agentene mine at jeg gjerne vil ha min medisinske sjekk her hjemme i Norge. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer nå, men jeg vil at en eventuell klubb skal komme hit.

FLYTTEKLAR: Aleesami har kjøpt leilighet sammen med kona i Oslo, men forteller at både han og samboeren snart er klare for å flytte utenlands igjen. Legesjekken ønsker han uansett å ta hjemme i Norge. Foto: Foto: Stian André de Wahl, Mediehuset Nettavisen

Ønsket i Tyskland

Med interesse fra flere hold innrømmer Aleesami at han kunne tenkt seg mer stabilitet hos sin neste arbeidsgiver. Etter turbulente år i både Palermo og Amiens forteller han at interessen fra tyske klubber er veldig interessant.

Nettavisen vet at flere Bundesliga-klubber sjekker ut nordmannen.

- Det er noe jeg kunne tenkt meg. Der er det ordning og system, litt sånn som jeg er bygget. Jeg gjør det jeg får beskjed om og setter laget først, litt som en soldat, sier han med et smil.

Prestasjoner, utvikling og ambisjoner er stikkord han setter høyt ved neste steg i karrieren.

- Det må være en idé og ambisjon som klubben er samlet om. Jeg klarer ikke å skille mellom privatliv og jobb, så helheten må være riktig når jeg skal ta det neste valget. Jeg har hatt litt uflaks på klubbvalg tidligere og kommet til klubber der det ikke ble helt som jeg håpet, avslutter Aleesami i sensommer-solen hjemme i Oslo i påvente av det neste steget i karrieren.