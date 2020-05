Knallhardt PGA-regime venter Hovland: Nøye overvåking, daglige virustester og egne charterfly

Viktor Hovland og de andre PGA-spillerne i golf har fått et 37 sider langt dokument i hendene for å løse pandemiutfordringen.

Hovland og Kristoffer Ventura er norske innslag i golfeliten. PGA-touren skal starte 11. juni i USA uten publikum, og spillerne gjør comeback under et svært strengt regime. Det er tidligere meldt at touren har planlagt for å gjennomføre opp til 1 million covid-19-tester i 2020.

En spyttprøve skal sendes til analyse og komme tilbake negativ før man får delta i første turnering, og i tillegg må spillerne hver dag levere svar på et spørreskjema samt måle kroppstemperaturen, skriver blant andre Daily Mail og henviser til Golf Channel.

Det er lagt klare restriksjoner på hvor mange personer (én) hver spiller kan ha med i støtteapparatet. Caddiene får lov til å bære golfbagen til sin spiller, men kan ikke være borti køllene på noen måte.

Caddiene kan også holde flaggene og rake i bunkerne, men da må alt materiell desinfiseres umiddelbart i etterkant.

Arrangøren legger også bånd på spillernes bevegelsesfrihet, og det vil ikke være lov til å spise på restauranter. Sannsynligvis vil spillerne innkvarteres på hotell rekvirert av PGA.

Dersom noen involverte på touren tester positivt for covid-19, må vedkommende isolere seg i ti dager og framvise to negative tester for å kunne komme tilbake.

Om en spiller viser seg covid-19-syk underveis i en turnering, vil han få premiepenger på nivå med hva sisteplassen etter runde fire er verdt.

Touren setter også opp egne charterfly som skal ta spillere, trenere og caddier til de forskjellige turneringene.

(©NTB)