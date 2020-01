Knallstart av Norge ga 31-28-seier over Island i EM

Norge kuppet EM-kampen mot Island med en kjempeåpning og vant 31-28. De norske gutta er svært nær å sikre semifinaleplassen.

Seieren gjør at det bare er syltynn teori som kan stoppe Norges vei til cupspillet.

Magnus Abelvik Rød satt på tribunen. Han skadet høyrefoten for et par dager siden og er ferdigspilt i EM. Han så Sander Sagosen og Christian O'Sullivan i herlig spillehumør før pause, og Norge ledet med sju mål halvveis. Det ble altfor mye for Island.

Keeper Torbjørn Bergerud var meget god og fikk full støtte av det norske forsvaret.

Norge åpnet dagen dårlig. Keeper Kristian Sæverås våknet med magetrøbbel og ble erstattet av Espen Christensen i kamptroppen.

Mareritt

Island hadde fire bomskudd (tre reddet av Torbjørn Bergerud) og to tekniske feil på vei til norsk 7-0-ledelse etter 7.49 minutter. Den første reduseringen kom vel ett minutt senere, men kampen var vunnet for Norge.

Islands trener Gudmundur Gudmundsson tok timeout allerede etter snaut to og et halvt minutt. Han hadde vært vitne til en skrekkåpning av de helt sjeldne og måtte ta grep.

Det hjalp ikke så mye. Norge var et par klasser bedre enn Island i 1.-omgangen. Det sto 11-3 etter et snaut kvarter av kampen.

Islands håp om å sikre plass i OL-kvalifiseringen forsvant også i Malmö Arena, der det var under halvfullt på tribunene.

Fortsetter?

Norge hadde 19-12 å gå på fra pausen, men Island kjempet seg nærmere og skapte tilløp til nerve igjen. Bare tre mål skilte lagene noen ganger etter pause.

Sagosen var igjen meget viktig. Han tok viktig grep utover i 2.-omgangen.

Norge avslutter hovedrunden mot Slovenia onsdag og kan der ta sin sjuende strake seier i mesterskapet. I så fall er førsteplassen i puljen garantert norsk. Slovenerne har alt å spille for.

Spania og Kroatia er allerede sikret plass i fredagens semifinaler, men spiller gruppefinale i Wien onsdag. Den kampen går før Norge – Slovenia.

Vinneren av EM får direktebillett til OL i Japan senere i år. Christian Berge leder Norge for femte gang i mesterskap. Han har to VM-sølv og 4.- og 6.-plass i EM hittil.

(©NTB)