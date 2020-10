Knallsterk Sagan-seier på ellers tung dag for Giroen

Superspurteren Peter Sagan imponerte stort og vant tirsdagens etappe i Giro d'Italia etter et solobrudd. Han pyntet på en ellers tung dag for rittet.

30-åringen fra Slovakia og Bora-laget tok sin første seier for året. Han var med i alle brudd gjennom dagen, og den siste drøye milen syklet han alene i front. Han seiret 19 sekunder foran Brandon McNulty og 23 foran sammenlagtleder João Almeida.

Med seieren er han den 100. rytter som har vunnet etapper i alle de tre Grand Tour-rittene. Tidligere har han etappeseirer i Tour de France og Vuelta a España.

Almeida viste styrke mot slutten og økte sin ledelse med de fire bonussekundene han fikk for tredjeplassen.

Etter seieren er Sagan rett bak ledende Arnaud Démare i kampen om poengtrøya.

Det ble flere endringer i tetsjiktet sammenlagt. Danske Jakob Fuglsang fra Astana-laget fikk problemer med sykkelen i sluttfasen, tapte over ett minutt og falt fra 6.- til 11.-plass. Harm Vanhoucke slet i bakkene og tapte to og et halvt minutt. Han falt fra 7.- til 16.-plass.

Tidligere på dagen trakk Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott sine lag fra videre deltakelse på grunn av positive koronatester. Til sammen ble det avdekket seks smittetilfeller i den siste runden med tester.

Steven Kruijswijk, som hadde ambisjoner i sammendraget, var blant dem som testet positivt. Han var på 11.-plass før tirsdagens etappe, men er ute av rittet sammen med alle sine Jumbo-lagkamerater, deriblant norske Tobias Foss.

Carl Fredrik Hagen er eneste gjenværende norske rytter. Lotto Soudal-rytteren tråkket inn til 68.-plass tirsdag, et drøyt kvarter etter vinneren. Sammenlagt er han nummer 59 av de 142 som fortsatt er med i rittet.

(©NTB)