Knallsterk sesongåpning av Semenya i Doha

Sørafrikanske Caster Semenya løp inn til seier og personlig rekord på 1500 meter under Diamond League-åpningen i Doha fredag.

Den omdiskuterte friidrettsstjernen fikk tiden 3.59,92 og løp dermed under fire minutter på distansen for første gang i karrieren.

Kenyanske Nelly Jepkosgei tok andreplassen med tiden 4.00,99, men var sjanseløs da Semenya skrudde opp farten på oppløpet.

Semenya har den siste tiden fått mye omtale som følge av at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har besluttet å innføre nye regler for kvinner som har naturlig høye testosteronverdier. Regelendringen rammer den dobbelte OL-vinneren fra Sør-Afrika.

Fra 1. november må kvinnelige utøvere som deltar i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter) kunne dokumentere et testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.

De som har et forhøyet nivå, må redusere dette gjennom bruk av medikamenter. Siden må det framlegges dokumentasjon om at nivået holdes tilstrekkelig lavt.

Semenya har naturlig høye testosteronverdier i kroppen. Etter friidretts-VM i 2009 måtte friidrettsprofilen underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne. Siden har hun vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse.

I framtiden må den sørafrikanske stjernen trolig la seg medisinere eller bli tvunget til å begynne å løpe 5000 meter.

Det sørafrikanske friidrettsforbundet har samtidig varslet at det kan bli aktuelt å ta den omtalte regelendringen inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

