Bryteren Stig-Andre Berge gikk på et surt tap allerede i første kamp i bryte-VM. Han røk 1-2 for Taleh Mamarov fra Aserbajdsjan.

Berge fikk aldri helt tak på sin motstander. Bryteren fra Aserbajdsjan fikk ett poeng for en norsk passivitetsadvarsel. Berge utlignet til 1-1 da Mamadov fikk sin advarsel etter den korte pausen etter tre minutter.

Så fikk motstanderen den ene armen til Berge i klemme og ett poeng av dommerne. Kampen ebbet ut til norsk tap for bronsevinneren fra Rio-OL for to år siden.

(©NTB)

Mest sett siste uken