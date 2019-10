Knepent Vipers-tap i mesterligaen etter marerittstart

Vipers Kristiansand fikk svi for en elendig åpning i 24-25-tapet borte mot kroatiske Podravka i mesterligaen i håndball.

Etter en solid start på mesterligaen hjemme mot ungarske FTC Hungaria (31-22-seier) sist, kom Vipers ned på jorda i den tøffe bortekampen i Kroatia.

Over åtte minutter skulle det ta før Heidi Løke og de andre Vipers-profilene fikk ballen i mål. Da reduserte Silje Waade til 1–5 for gjestene for Kristiansand.

Det skal sies at Vipers leverte en god opphenting og utlignet til 7-7, men så stakk vertene ifra igjen. Til pause sto det 14-12 til Podravka.

Løke tegnet seg for første gang i målprotokollen da hun reduserte til 14-17 seks minutter ut i annen omgang. Da hadde Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad nettopp hatt en timeout der han oppfordret spillerne til å gjøre mer som de hadde trent på inn mot kampen.

Straffe-dronning

Podravkas høyreback Dejana Milosavljevic hadde kjempeuttelling fra sjumeteren og scoret på sju av sju straffekast. I alt gjorde hun ti mål og ble et lite mareritt for Vipers-keeper Andrea Austmo Pedersen.

Vertene ledet hele veien, og Vipers nærmet seg ikke mer utover i annen omgang enn at forspranget var nede på to mål på det minste. Podravka spilte tøft og smart, og Vipers fikk heller ikke drahjelp av dommerne, slik det ofte er i bortekamper i Øst-Europa.

Det ble spenning mot slutten da Podravka pådro seg to utvisninger samtidig, og Emilie Hegh Arntzen reduserte til 23-25. Deretter reduserte Malin Aune til 24-25, men vertene holdt unna på slutten og berget seieren så vidt det var.

Aune var frisk og bidro med seks scoringer fra kanten. Dermed ble hun Vipers' mestscorende i kampen.

Metz med full pott

I den andre kampen i mesterligaens gruppe A vant Metz 34–28 borte mot FTC Hungaria. Det betyr at Metz har full pott etter to kamper, mens Vipers og Podravka har to poeng hver. De tre beste lagene i hver gruppe tar seg videre til cupspillet i turneringen.

Sist sesong ble Vipers treer i mesterligaen etter å ha tapt mot mesteren Györ i semifinalen. Da ble Metz slått 31-30 i kamp om 3.-plassen.

