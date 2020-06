Kneskadd Riiber må unngå hopptrening i flere måneder

LETTET: Jarl Magnus Riiber er lettet, til tross for at han må klare seg uten hopptrening en god stund framover. Foto: (NTB scanpix)

Jarl Magnus Magnus Riiber kan ikke trene hopp på en god stund, men forteller Nettavisen at han er lettet for at skaden ikke var verre.

Kombinertprofilen Jarl Magnus Riiber slapp unna en alvorlig kneskade, men må se langt etter hopptrening de neste månedene. Nettavisen skrev tidligere fredag at Riiber skadet høyrekneet da han falt etter et langt hopp på trening i Midtstubakken i Oslo denne uken. Fredag var han til undersøkelser hos Olympiatoppens spesialister. Der ble det blant annet tatt MR-bilder. De påviste ingen avrevne bånd eller alvorlige skader på menisken. Likevel får fallet konsekvenser for treningen til Riiber i tiden som kommer. - Et slikt fall setter strukturer i kneet på strekk, og gjør at Jarl må ta det med ro en stund, trene alternativt og unngå hopping i en to-tre måneders periode fremover, sier kombinertlandslagets lege Anders Storhaug Heen til NTB. Han opplyser videre at det til kommende uken blir lagt en mer detaljert plan for Riibers opptrening. Riiber innrømmer overfor Nettavisen at han er lettet over at det ikke var verre. - Jeg er veldig fornøyd med at det gikk så fint. Jeg hadde en lignende skade i 2016, så med den erfaringen, tror jeg at dette blir veldig bra, sier Riiber til Nettavisen.

