Kniksens hederspris til Kjetil Rekdal

Kjetil Rekdal ble søndag tildelt årets Knicksen-pris under gallaen Fotballfesten.

20 år etter straffesparket mot Brasil ble Kjetil Rekdal (50) søndag tildelt Kniksens hederspris, da norsk fotball feiret seg selv på Ullevål.

Start-treneren mottok den høythengende utmerkelsen fra sin tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen under Fotballfesten 2018, som er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball, Norges Fotballforbund og rettighetshaver Eurosport.

Starts nåværende trener kan se tilbake på en lang proffkarriere, en rekke strålende øyeblikk og seirer med landslaget, samt serie- og cupgull med Vålerenga og Aalesund som trener.

– Jeg er overrasket og sjokkert, for dette hadde jeg ikke sett for meg, det må jeg ærlig innrømme, sa Rekdasl da han mottok statuetten fra Egil Drillo Olsen.

Kniksens hederspris tildeles en person, eller et lag, som i et enkelt år eller spesielt over tid har gjort en særlig fortjenestefull innsats i eller for norsk fotball.

– Sankthansaften 1998 vil for alltid assosieres med deg, dine stygge, gule sko og den straffen i Marseille. Så får vi andre som var med på den bragden kose oss med at vi slipper å stå altfor mye i rampelyset. Som vanlig tar du en for laget, sa Egil Olsen da han presenterte årets prisvinner.

Tidligere på kvelden ble Rosenborgs sisteskanse André Hansen kåret til Årets spiller i Eliteserien, mens LSK-stjernen Guro Reiten mottok samme utmerkelse for Toppserien.

Svein Maalen (Ranheim) og Hege Riise (LSK Kvinner) ble Årets trener i henholdsvis Eliteserien og Toppserien, mens Molde-kometen Erling Braut Haaland fikk prisen Årets gjennombrudd i Eliteserien.

(©NTB)

