Knusende rapport: – «Tsunami» av kampfiksing i tennis på lavere nivå

Profftennis på lavere nivå har et tsunamilignende problem med kampfiksing, ifølge rapporten fra en kommisjon som fikk i oppdrag å granske korrupsjon i sporten.

Det uavhengige panelet (IRP) konkluderer med at det er et «svært betydelig» problem med korrupsjon på «lavere og middels nivå» i sporten, og da spesielt i tennis for menn.

I rapporten hevdes det av profftennis på lavere nivå er «fruktbar mark for integritetsbrudd» og at sporten «drukner i veddemålsrelatert korrupsjon».

Problemet har sammenheng med at altfor mange spillere på lavere nivå, i Futures- og Challenger-tourene, ikke tjener nok på sporten til å livnære seg, sammen med at nettbaserte veddemål på tennis blir stadig mer utbredt.

– Bare de som hovedsakelig spiller på ATP- eller WTA-touren har en rimelig inntekt. Bare de 250 beste kvinnene og de 350 beste mennene går med overskudd når utgifter til trening trekkes fra, og likevel er det om lag 15.000 proffspillere, sier advokaten Adam Lewis, som ledet kommisjonen.

Grundig jobb

Kommisjonen ble opprettet i januar 2016 etter at BBC og Buzzfeed hevdet at toppspillere, deriblant Grand Slam-vinnere, var involvert i kampfiksing og at bevis for dette var blitt underslått og forsøkt skjult.

Kommisjonen har innhentet opplysninger fra flere enn 3000 spillere, turneringsledere, funksjonærer og ansatte i veddemålsselskaper.

Om lag 14,5 prosent av spillerne som besvarte spørreskjemaet sa at de hadde førstehånds kjennskap til kampfiksing, men kommisjonen fant ingen beviser for at toppspillere har vært involvert i korrupsjon.

Likevel avstår man ikke fra kritikk også av tennis på det ypperste elitenivået, blant annet at det har vært allment akseptert at spillere med tøft kampprogram yter under pari i enkelte turneringer for å bli slått ut tidlig og få litt ekstra tid til hvile og trening.

Systemet for overvåking av store turneringer vurderes som «utilstrekkelig», mens kommisjonen også er kritisk til manglende etterforskning av mistenkelige kamper. Det kommer med flere anbefalinger om hvordan man kan takle problemet bedre enn i dag.

Farlig ubalanse

Antall varsler om mistenkelige spillmønstre økte kraftig etter salget av liveoppdateringsdata til spillselskaper i 2012, noe som gjorde at man kan vedde penger på titusener av kamper.

– Ubalansen mellom prispenger og kostnader, og tradisjonen med å underprestere med vilje i enkelte kamper, er spirer til korrupsjon, sier Lewis.

– Det er et lite steg for en spiller som allerede akter å tape av andre grunner å vedde penger på det selv eller innvie andre i sin hensikt, og dermed tjene nok til å kunne fortsette sin karriere.

Han sier at tennis siden 2015 har vært ansvarlig for mer mistenkelig veddemålsvirksomhet enn noen annen sport.

Kommisjonen fant ingen beviser for at tennismyndigheter, verken ITF, ATP eller WTA, har prøvd å underslå eller dekke over korrupsjon.

I en felles uttalelse fra ATP, ITF, WTA og Grand Slam-turneringene sies det at man i prinsipp gir sin tilslutning til kommisjonens anbefalinger.

(©NTB)

