Kobayashi lekte med konkurrentene. Nå vet det norske laget hvorfor

Hoppteknisk revolusjon for det norske landslaget før kommende vinter.

Japanske Ryoyu Kobayashi (22) var den suverent beste skihopperen i verden forrige sesong med sine 13 verdenscupseire og en overlegen seier i verdenscupen sammenlagt.

På sitt beste var japeneren utilnærmelig. Konkurrentene, inkludert de norske hopperne, måtte fortvilet innse at de var sjanseløse mot 22-åringen.

Nå tror imidlertid Norges landslagsledelse at de har funnet svaret på hvorfor Kobayashi var i en egen klasse, og de ser allerede resultater på egne hoppere.

Det sier sportssjef Clas Brede Bråthen til Nettavisen.

Han forteller at Kobayashi har utviklet en helt spesiell måte å sveve på, som de norske hopperne nå prøver å kopiere.

- Vi mener han har klart å øke bæreflaten med flatere ski, sier Bråthen til Nettavisen.

BEST: Ryoyu Kobayashi vant verdenscupen sammenlagt forrige vinter. Foto: Jure Makovec (AFP)

- Har videreført Ammanns revolusjon



Den sveitsiske OL-vinneren Simon Ammann revolusjonerte på mange måter hoppsporten da han i OL i 2010 dukket opp med helt nye bindinger som vinklet skiene slik at de gav ham en bedre bæreflate i luften. I dag er disse bindingene standard for alle hoppere.

Kobayashi har imidlertid lykkes med å ha enda flatere ski i luften ved å fysisk vinkle skiene slik at han skaper en enda mer optimal bæreflate.

Det er konklusjonen til den norske landslagsledelsen etter å ha brukt lang tid på å analysere Kobayashi.

- Det han har fått til er en forbedring av det som Simon Ammann gjorde med bindingene i 2010, forklarer Bråthen.

Sportssjefen sier at de opp mot den kommende sesongen har hatt fokus på å bevisstgjøre hopperne mentalt og muskellært om å ha flatere ski gjennom større deler av svevet.

Bråthen mener det blir helt avgjørende for de norske hopperne å omstille seg for å kunne henge med i toppen.

GLEDER SEG: Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopplandslaget, ser frem til en ny vintersesong. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Ser resultater av endringen

Sportssjefen opplever at endringene er tatt godt imot blant de fleste av hopperne og at de allerede har sett resultater.

- Vi hopper nå med lavere hastighet på hoppkanten, men like langt som vi har gjort før. Det tyder på at det er fremgang siden det ikke er noen andre endringer vi kan peke på, forklarer Bråthen.

Han mener blant andre Daniel-André Tande og Silje Opseth er blant dem som har vært spesielt flinke til å tilpasse seg.

- Den muskulære og mentale bevisstgjøringen ser ut til å være positiv for flere hoppere, sier sportssjefen.

- Daniel er en av dem som vi tror har kommet lengst. Både med tanke på hvor han var i utgangspunktet, han var ganske flink i utgangspunktet, og en ytterligere bevisstgjøring har gjort at han også har forbedret seg. Vi ser enkelthopp av ham som er veldig bra, forklarer Bråthen.

LOVENDE: Daniel-André Tande har vist gode tendenser i sesongoppkjøringen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Bråthen er også klar på at det er viktig at yngre hoppere begynner å jobbe med dette tidlig i karrieren.

- Vi ser nemlig at det er veldig krevende å få til store endringer på akkurat dette området i voksen skihoppalder, forteller sportssjefen.

- Har tatt store steg



Det norske landslaget har investert mye i forskning og utvikling de siste årene med utviklingssjef Magnus Brevig i spissen.

Bråthen mener det er essensielt for at Norge skal henge med i verdenstoppen og at de nå har knekt «Kobayashi-koden».

- Vi reiser rundt hver eneste helg gjennom vinter, og store deler av sommeren, hvor vi konkurrerer mot de beste i verden. En viktig del av utviklingen vår har vært å sørge for at vi hele tiden klarer å dokumentere hva det er som er best. Da går man inn og analyserer med video og stillbilder – spesielt hvis det er noen som stikker litt ifra som vi spesielt så med Kobayashi forrige sesong. Da blir han en gjenstand for grundige analyser. I hvert fall i vårt system, forklarer Bråthen.

Han antyder at Norge ikke var i nærheten av å jobbe på samme måte tidligere.

- Jeg mener norsk hoppsport har tatt store steg de senere årene gjennom jobben som er gjort av Magnus Brevig sammen med Nammo, NTNU og Olympiatoppen. Vi har i mye større grad enn tidligere brukt vindtunneler for å komme frem til svar. Til syvende og sist så analyserer vi hvordan luftmotstand fungerer for skihopperne i både tilløp og svev, sier sportssjefen.

Hvem som har hatt størst nytte av de aktuelle endringene får vi kanskje svaret på allerede kommende helg. Lørdag arrangeres det NM i normalbakke i Midtstuen, før det er klart for kretslagskonkurranse i samme bakke søndag.