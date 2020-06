København-derby blir smittevernmessig pilotprosjekt

Kommende søndags stormøte i dansk superliga mellom Brøndby og Ståle Solbakkens FCK blir én av tre kamper som skal testes ut med mer enn 500 tilskuere i Danmark.

De andre kampene blir Horsens – Randers (20/6) og Lyngby – OB (22/6), opplyser dansk rikspoliti.

Brøndby-direktør Ole Palmå forventer at klubben skal kunne ha opp mot 3000 tilskuere på tribunen i derbyet mot FCK søndag 21. juni.

– Med de nye paragrafene i smittevernreglene hvor det skal være to meter mellom hver tilskuer, vil det ut fra våre foreløpige beregninger kunne være mellom 2500 og 3000 personer til stede, sier han til Brøndbys hjemmeside.

Under de tre testkampene skal stadionene deles opp i seksjoner hvor det kan være høyst 500 mennesker på hver. Alle må holde to meters avstand til hverandre og må sitte. Det er kun hjemmefansen som vil slippes inn.

Det betyr at oppgjøret på Brøndby stadion vil gå uten FCK-fans på tribunen.

– Selv om vi naturligvis vil savne vår vanlige støtte fansen i et derby, forstår vi og respekterer til fulle at det ikke blir slik denne gangen, sier FCK-direktør Lars Bo Jeppesen til klubben hjemmeside.

– Vi skal gjøre vårt og bidra til at denne testkampen forløper som den skal. Så vi kan fortsette den positive utviklingen, sier han.

De tre kampene spilles på lørdag, søndag og mandag slik at et spesielt team kan evaluere det som skjer.

Et av kriteriene for utvelgelsen av kampene har vært at man vil teste ut smitteverngrepene på stadioner av ulik størrelse og se på effektene.

(©NTB)