Kobles stadig til landslagsjobben. Nå svarer Solbakken

Ståle Solbakken snakker ut om den siste måneden etter at han fikk sparken i FC København.

Det har gått cirka en måned siden FC København valgte å avslutte samarbeidet med deres suksessrike norske treneren.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Solbakkens navn dukket opp i diskusjonen om en annen trenerjobb - jobben som Norges landslagssjef.

Det er nemlig flere eksperter som mener at Solbakken vil være høyaktuell som en erstatter for nåværende landslagssjef Lars Lagerbäck. Det ble heller ikke færre skriverier om Solbakken som mulig Lagerbäck-erstatter da Norge tapte den viktige playoff-kampen mot Serbia i Nations League forrige måned.

I podkasten «Puckpodden» får Solbakken spørsmål om han ser for seg å bli Lagerbäcks erstatter når svensken er ferdig i jobben.

- Har hatt mer enn nok med å fordøye det som skjedde



Den tidligere norske landslagsspilleren hevder imidlertid at han har ofret det hele få tanker den siste tiden.

- Det har jeg ikke tenkt noe på. For meg så handler det om å... Jeg har overhodet ikke tenkt noe på landslaget. Jeg har hatt mer enn nok med å fordøye det som skjedde for en måned siden. Og i disse koronatider så har det liksom vært andre ting å tenke på. For min del så har jeg nytt godt av å se på idretten fra siden, sier Solbakken.

- Er du interessert hvis de spør?

- Jeg er faktisk helt ærlig når jeg sier at jeg ikke har vært «der» i det hele tatt, forteller 52-åringen.

- Bedre luft på Hamar enn i Køben

Solbakken har den siste tiden oppholdt seg på Hamar hvor han har tatt livet med ro etter en brå avslutning på trenerhverdagen i FCK.

Nordmannen vil foreløpig si lite om prosessen i forbindelse med sparkingen, men antyder at han har nok på hjertet til senere.

- Jeg skal nok uttale meg når den tid kommer, men jeg skal nok telle litt til ti og så kommer sikkert den dagen også, sier Solbakken.

Etter en måneds tid på Hamar regner Solbakken å returnere til kone og datter i København i løpet av uken. Han tror fortsatt at det er København som kommer til å være deres tilholdssted - selv om han har hatt noen fine uker på Hamar med perfekt avkobling.

- Luften har vært litt bedre på Hamar enn den har vært i København for meg den siste måneden, humrer Solbakken.

Enten det blir fra Hamar eller København, kan Solbakken i likhet med andre norske fotballfans se det norske landslaget i aksjon denne uken. Førstkommende onsdag er det nemlig klart for privatlandskamp mellom Norge og Israel på Ullevaal stadion.

Norge skal også møte Romania og Østerrike borte i Nations League 15. og 18. november.