Koeman langer ut mot VAR-bruken etter El Clásico-tapet

- Hvis noen prøver å fortelle meg at det var straffespark, er det ubegripelig, tordner Barcelona-treneren.

Spansk fotball er splittet i synet på om Sergio Ramos skulle ha straffesparket som ga 2-1-målet mot Barcelona. Motstanderens trener er imidlertid ikke i tvil.

Real Madrid vant 3-1 i lørdagens klassiker mot Barcelona, og etter kampen går både Barca-trener Ronald Koeman og storavisen Sport til angrep på dommernes bruk av videodømmingssystemet VAR.

– Jeg forstår ikke dommerens avgjørelse. VAR kobles bare inn når det skal dømmes imot Barcelona. Hvis noen prøver å fortelle meg at det var straffespark, er det ubegripelig. Jeg likte det ikke, sier Koeman ifølge DPA.

Les også: Søndagens Premier League-rykter

– Alle situasjonene går imot Barca. Ingen går til vår fordel. Og det er mange eksempler, legger Koeman til og ramser opp et par potensielle situasjoner fra den siste måneden. Nederlenderen mener blant annet at VAR burde ha sjekket om Lionel Messi skulle ha straffe mot Sevilla (1-1), mens han mener flere situasjoner kunne ha ført til at Allam Nyon ble utvist i Getafes 1-0-seier over Barca sist helg.

Aviskritikk

Det sto 1-1 i storkampen da Ramos fikk straffespark etter en times spill. Det er ingen tvil om at Clément Lenglet dro Real Madrid-kapteinen i trøya, men det kontroversielle i situasjonen var at Ramos hadde dyttet Barcelona-midtstopperen i forkant.

Dommer Juan Martinez Munuera sjekket situasjonen på nytt på video og bestemte seg for å dømme straffespark. I pressen beskyldes han for å være partisk, spesielt av den Barcelona-baserte riksavisen Sport.

Les også: TV 2-profilen har kommentert i over 20 år. Nå kommer han med klar beskjed om håndballgutta

«Et klassisk ran. Martinez Munuera ga Madrid seieren i El Clásico etter filming av Ramos i Barcelona-boksen», skriver avisen på sin forside søndag.

Sport hevder videre at Barcelona hadde dominert kampen etter at Ansu Fati utlignet til 1-1, og at straffesparket snudde oppgjøret. En av avisens redaktører, Albert Masnou, hevder til og med at Martinez var «dommeren alle fryktet» i forkant av kampen.

– Fortjent

I Real Madrid-leiren er man naturlig nok noe mindre opptatt av VAR-episoden i forkant av Ramos ledermål.

– VAR er der for å hjelpe til. Dommeren sjekket videoen og tok en avgjørelse vi kan forstå, sier klubbdirektør og tidligere spiller Emilio Butragueno.

Trener Zinédine Zidane mener laget hans fortjente seieren, med eller uten VAR-hjelp.

– Dommeren så på skjermen og bestemte at det var straffespark. Jeg snakker ikke om dommerne, som har en vanskelig jobb. Så jeg vil ikke snakke om dem i dag heller. Uavhengig av hva som skjedde, synes jeg at vi fortjente å vinne i dag. Jeg kan bare si at jeg er stolt over laget, sa franskmannen etter kampen.

(©NTB)