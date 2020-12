Kolasinac skal hjelpe Schalke ut av krisen

Arsenal leier ut Sead Kolasinac til gamleklubben Schalke, som han skal prøve å hjelpe ut av en dyp krise.

Schalke er sist på tabellen i Bundesliga og har ikke vunnet en seriekamp siden januar.

– De kommende ukene og måneden ønsker jeg å bidra til at vi tar så mange poeng som mulig. Sammen kan vi greie å berge plassen. Jeg er 100 prosent overbevist om det, sier Kolasinac.

Den tyskfødte bosniske landslagsspilleren gikk gradene i Schalke fra klubbens ungdomsavdeling og spilte for klubben inntil Arsenal hentet ham i 2017. Han har spilt 113 kamper for London-klubben.

– Sead trenger å spille fast, og vi er sammen blitt enige om at et opphold i Schalke vil være det beste for ham nå, sier Arsenals sportsdirektør Edu.

– Vi vil holde tett kontakt med ham og ønsker ham all mulig suksess med Schalke resten av sesongen.

Venstrebacken blir ikke klar til helgens serierunde, men kan debutere mot Hoffenheim neste helg. Ifølge Kicker koster leieavtalen Schalke 2,2 millioner euro. Kolasinac skal ha sagt ja til et betydelig lønnskutt.

(©NTB)

