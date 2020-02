Kollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren

Til tross for en dårlig snøvinter øyner nå arrangøren i Holmenkollen et håp om at sløyfa om Frognerseteren kan benyttes under tre- og femmila.

– Det er meldt kaldt ni dager fram i tid, så det er vi meget godt fornøyd med, sier pressesjef Ola Tangen i Holmenkollen skifestival til NTB. Allerede forrige uke bekreftet han overfor NTB at både hopp, langrenn og kombinert vil bli arrangert, men at det var usikkert hvilke traseer som ville benyttes på tre- og femmila. – Per nå er løypa på fem kilometer, men det er for tidlig å si hvor lang den blir. Vi jobber med å få den lenger, sa Tangen da. Mandag gjentar han det samme, men sier de nå øyner muligheten til å få til en lengre sløyfe. Skal vi tro yr.no vil det nemlig være stabilt med minusgrader om nettene de neste ni dagene. Dermed kan snøkanonene gå for fullt. Det er også meldt noe snø. Tangen vil ikke si nøyaktig hvilke alternative traseer de har, men forteller at den nåværende traseen går i sløyfene rundt stadion. Det må mer snø til om sløyfa om Frognerseteren kan benyttes. – Vi er ikke avhengig av uhorvelige mengder snø for å gå opp til Frognerseteren, men vi må ha snø. Vi har en issåle som gjør at snøen legger seg, men også den har fått merke det milde været, sier han. – Vi jobber med flere alternative traseer, hvor stadion og deler opp mot Styggedalen er med i de vi jobber med, legger Tangen til. (©NTB)

