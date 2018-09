Kollen-lørdagen skal deles mellom kvinne- og herreløperne

Langrennskvinnene har vunnet fram med sitt ønske om å få konkurrere på lørdagen annethvert år under verdenscupen Holmenkollen.

Fra og med 2020 skal femmila for herrer og tremila for kvinner veksle på å falle på lørdag og søndag, opplyser Norges Skiforbund.

Det betyr at herrene får lørdagsrenn kommende sesong, mens kvinnene skal konkurrere på lørdagen i 2020.

– Dette er noe langrennsjentene har ønsket seg i lengre tid. Vi har jobbet med å optimalisere konkurranseprogrammet over flere år og synes dette er et positivt løft både for skisporten og arrangementet, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.

Tidligere var det vanlig at herre- og kvinneløperne gikk holmenkollrennet på samme dag, men de siste årene har det vært fordelt med herrerenn lørdag og kvinnerenn søndag. De norske langrennskvinnene jubler over endringen som kommer fra 2019/20-sesongen.

– Holmenkoll-lørdagen har tradisjonelt sett hatt flere tilskuere ute i marka og gir skikkelig VM-følelse. Vi har drømt om å oppleve den samme stemningen som gutta har fått oppleve hvert år i Kollen. Når det nå blir en realitet, er vi selvsagt kjempefornøyde, sier Ragnhild Haga, som ble olympisk mester i Pyeongchang sist vinter.

(©NTB)

