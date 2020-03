Kollen-tåka skaper hopptrøbbel

Starten på søndagens planlagte hopprenn i Holmenkollen er utsatt som følge av svært utfordrende værforhold.

Den berømte Kollen-tåka lå tykk som grøt over anlegget søndag morgen og formiddag. I tillegg blåser det kraftig.

Etter et jurymøte ble det besluttet å utsette rennstarten både for menn og kvinner.

Etter planen skulle Daniel-André Tande og resten av eliten for menn ha startet sitt renn 14.30. Det er nå utsatt til 16.30.

Nettavisen får opplyst av mediesjefen for hopplandslaget, Steinar Bjerkmann, at de er sterke i troen på at søndagens hopprenn gjennomføres, da det er meldt om mindre tåke fra klokken 16.

Maren Lundby og hennes kolleger skulle ha hoppet om viktige verdenscuppoeng i Raw Air 17.15. Starten på det rennet er nå skjøvet til 18.

Lundby fikk en drømmestart på Raw Air-turneringen og distanserte konkurrentene i kvalifiseringen i Holmenkollen lørdag.

