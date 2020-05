Köln spurtet til poeng i lokaloppgjøret

Fortuna Düsseldorf så ut til å sørge for den 11. borteseieren på 18 kamper siden 1. Bundesliga fotball startet igjen, men Köln sikret 2-2 med to sene scoringer.

Gjestene ledet 2-0 da det sto igjen tre minutter, men Anthony Modeste skapte ny spenning da han nikket inn reduseringsmålet på innlegg fra innbytter Dominick Drexler. På overtid steg Jhon Cordoba i været på et nytt innlegg fra Drexler og sørget for poengdeling.

Dermed forsvant det som ville vært to kjærkomne poeng for Fortuna Düsseldorf, som ligger på kvalifiseringsplass med bare to lag bak seg. Det er tre poeng ned til Werder Bremen under streken og tre opp til Mainz på trygg plass.

Kenan Karaman ga Fortuna ledelsen fem minutter før pause med et skudd som endret retning. Köln hadde ballen mest og hadde sjansen til å utligne da laget fikk straffespark da Mark Uth ble felt rett før timen var spilt. Uth tok selv straffesparket og misset det, og på returen gikk to Köln-spillere i veien for hverandre slik at ingen av dem fikk avsluttet.

I stedet kontret Fortuna rett etterpå, og Erik Thommy scoret målet som lot til å punktere kampen.

Köln klatret forbi Hertha Berlin til 10.-plass.

