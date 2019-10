Kolstad tar grep etter forrige sesongs mareritt: - En frustrerende periode

Kolstad-trener Stian Gomo Nilsen opplevde en sesong helt utenom det vanlige. Nå varsler han endringer for å slippe å oppleve det samme igjen.

Få lag har opplevd en så kontrastfylt sesong som det Kolstad opplevde sist sesong i eliteserien i håndball for menn.

Fra å sanke inn poeng gjennom høsten, fikk trønderne et blytungt møte med 2019. For ting gikk virkelig på skinner for Kolstad da de gikk inn i juleferien i forrige sesong. På sesongens 12 første seriekamper, hadde de klart å stikke av med seieren i hele ti av kampene.

Kun Halden og ØIF Arendal hadde vist seg å være for sterke for Trondheims beste herrelag før jul.

Så kom julefri i desember og VM-fri i januar. Over en måned gikk uten tellende seriekamper for Kolstad, og da trønderne gjestet Bækkelaget 30. januar i år, var det starten på noe som utviklet seg til å bli et aldri så lite håndballmareritt.

Årets ni første seriekamper endte i ni strake tap. Kolstad gikk fra å være et topplag til å så vidt sikre seg en plass i sluttspillet.

Først i seriespillets siste kamp, hjemme mot Falk Horten, kunne Kolstad endelig juble for seier igjen.

Varsler endringer



For å unngå at noe lignende skal skje denne sesongen, varsler Kolstad-trener Stian Gomo Nilsen nå at klubben tar grep.

- Vi skal ha halltrening i den juleperioden. Vi har mange lokale gutter på laget, så det er ikke så mange som reiser bort i jula. Da åpner vi hallen i jula for å holde oss i gang med litt lystbetont trening, litt for å komme oss ut fra juleselskapene. Så reiser vi ned til Sverige i januar for å få matchtrening. Det gjorde vi ikke fjor. Med kamper mot antatt bedre motstand og å holde aktivitetsnivået litt mer oppe, så tror jeg mye skal være gjort, sier Gomo Nilsen til Nettavisen.

- Dette er et direkte grep for å unngå en ny mareritt-rekke?

- Ja, det er rett og slett det. Og så er det et grep fordi vi ønsker å være et topplag. Vi ønsker å kjempe helt oppe i toppen, og i år så føler vi at vi hører hjemme der i mye større grad enn i fjor da det var mer en overraskelse.

Kolstad-treneren er helt åpen på at forrige sesongs bisarre utvikling var utfordrende for han og laget. Da Nettavisen snakket med Gomo Nilsen i mars, understreket han at de ikke ønsket å gjøre noen store endringer underveis i sesongen fordi de følte at de var på rett spor. Det handlet om å få opp humøret og å få marginene med seg.

Etter sesongen har trønderne imidlertid funnet noen punkter å sette fingeren på.

- Vi er veldig glade for at vi fant noen grep å ta. Det var en veldig frustrerende periode, og ni tap er sikkert norgesrekord. Vi ønsker andre typer rekorder enn det der, ler han.

MØTER KOLSTAD: ØIF Arendal og trener Marinko Kurtovic tar imot Kolstad i Sør Amfi onsdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Møter skadeskutt topplag

Før det er tid for juleferie, skal Kolstad gjennom to hektiske måneder med kamper.

Først ut er bortekampen mot ØIF Arendal allerede på onsdag. (Kampen ser du her.)

Marinko Kurtovic og hans Arendal har fått en noe skuffende start på sesongen. Etter å ha vært tippet som et av seriens topplag, har ikke poengfangsten blitt som forventet.

Før onsdagens kamper står ØIF med fire poeng etter fem spilte kamper, og ligger på en svak 8.-plass. Til sammenligning er Kolstad på andreplass, kun et poeng bak serieleder Drammen.

Til tross for en trøblete start for Arendal-laget, forventer Gomo Nilsen tøff motstand.

- Jeg synes Arendal har sett mye bedre ut i de to-tre siste kampene de har spilt. De feide jo Halden av banen, og tok seg videre i EHF-cup mot et okei islandsk lag. De har sett bedre og bedre ut, så de begynner å ligne på seg selv igjen, sier han.

Forrige sesong slet Kolstad med å få has på ØIF Arendal, men tok en sterk seier på bortebane i sluttspillet.

- I fjor fikk vi en forløsende seier på bortebane, så nå er det kanskje litt mindre farlig å reise til Sør Amfi enn det har vært tidligere. Jeg er rimelig sikker på at det blir en veldig jevn match, og så blir det litt marginer som vil avgjøre hvor poengene havner, avslutter han.

Kampen spilles i Sør Arena klokka 18.30, og vises direkte på Nettavisen Direktesport.

