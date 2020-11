Kolstad trekker seg fra europacupspill

Kolstad har besluttet å trekke seg fra deltakelse i europacupen i håndball. Laget skulle egentlig spilt bortekamp mot Pölva i Estland lørdag.

Klubben melder om avgjørelsen på sitt nettsted. Det var Nidaros som omtalte saken først.

Jostein Sivertsen, daglig leder i Kolstad, sier at det er manglende unntak fra karantenereglene som gjør at klubben ikke har annet valg enn å trekke seg.

– Jeg var mandag i Teams-møte med håndballforbundet og Norsk Topphåndball. Da fikk jeg beskjed om at helsemyndighetene fortsatt ikke har gitt unntak for 10 dagers karantene dersom man drar til land som har minst 150 smittede per 100.000. Estland har nå 137, og det tallet stiger for hver dag. Siden helsemyndighetene ikke gir unntak fra karanteneregelen hadde vi til syvende og sist ikke annet valg, sier han til klubbens nettsted.

Kolstad skulle møte Pölva i 2. runde med bortekamp lørdag og returkamp hjemme helgen etter.

Nei til utsettelse

Sivertsen sier at klubben kontaktet Det europeiske håndballforbundet (EHF) og spurte om det var mulig å utsette kampene.

– Tidligere i dag fikk jeg svar fra EHF om at en utsettelse ikke er mulig. Det innebærer dessverre at europacupeventyret for oss er over før det startet.

Han sier at han forsto det var lite mulighet for utsettelse ettersom neste runde i turneringen er terminfestet allerede i desember.

Europacupen er etterfølgeren til Challenge Cup og rangeres bak mesterligaen og europaligaen.

Blandede følelser

Lagkaptein Håkon Følstad sier at avgjørelsen fører med seg både skuffelse og lettelse.

– Å få spille ecup med Kolstad har vært en drøm i lang tid. Nå blir det ikke noe av, ikke denne sesongen iallfall, og jeg synes det er trist, sier han.

– På den andre side er det i det store «pandemibildet» en lettelse at beslutningen er tatt. Nå slipper vi å være bekymret for hva som kan skje, både helsemessig og økonomisk, om vi reiser utenlands, legger han til.

– Vi får gi jernet i vår hjemlige serie og satse på at vi kan kvalifisere oss til europacupspill neste sesong, med kamper i Kolstad Arena foran fullsatte tribuner med stormende jubel, sier Sivertsen.

