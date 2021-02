Jens Lurås Oftebro var sjanseløs på pallen og ble nummer fire i verdenscuprennet i tyske Klingenthal. Hjemmehåpet Vinzenz Geiger tok sin annen strake seier.

Oftebro lå an til å kunne kjempe om en pallplass etter hoppingen. Han startet langrennet 40 sekunder bak ledende Lukas Greiderer (Østerrike), men det ble tidlig klart at forspranget var for stort.

Oftebro gikk ut i sporet som nummer åtte. Den VM-klare 20-åringen var derimot god i spurten om fjerdeplassen bak Geiger, Akito Watabe og Greiderer.

I november tok Jardar-løperen sin første verdenscupseier. Det skjedde i finske Ruka.

Det var Geigers sjuende verdenscupseier, og nordmannen endte 47,3 sekunder bak vinneren.

Bak Oftebro var den norske innsatsen ikke all verden. Espen Andersen ble nummer 14, mens Leif Torbjørn Næsvold fulgte på de neste plassene.

Harald Johnas Riiber endte på 25.-plass, og Jørgen Graabak ble nummer 32 etter et håpløst utgangspunkt. Trønderen startet hele 3.34 minutter bak og gikk heller ikke et optimalt langrenn.

Simen Tiller, som ble best av de norske på 11.-plass lørdag, ble nummer 40.

Einar Lurås Oftebro valgte å stå over langrennet etter et mislykket hopp på 95,5 meter.

Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber sto over helgens verdenscupkonkurranser i Tyskland. Han valgte i stedet å lade opp til VM med å trene hjemme i Lillehammer-området.

(©NTB)

