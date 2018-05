Kombinert-Norge forhandler om hovedsponsor

Norges Skiforbund avdeling kombinert mangler hovedsponsor, men håper at alt kan være på plass innen mai.

– Hovedsponsoren har vært 1881, og vi sitter i forhandlinger om en ny avtale med dem og andre. Vi håper at vi har en ny hovedsponsoravtale klar innen mai, sier sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Sist fredag skrev kombinert under en klesavtale med Swix som gjelder for de fire kommende årene.

– Det er stas at Swix er tilbake etter fire. Jeg er overbevist om at denne avtalen vil hjelpe til med å løfte oss oppover, sier sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Avtalen med Swix er verdt millioner for Norges Skiforbund.

– I verdi er det den største avtalen som vi noen gang har inngått. Det gjelder millioner for hvert av de kommende fire år, sier Stuan.

Den nye avtalen er blant annet spesielt rettet inn mot kvinnesatsingen i kombinert. Kvinnene skal inn i VM for første gang i kombinert under VM i Oberstdorf i 2021. Det jobbes også med at kvinnene skal få delta i kombinert under OL i Beijing i 2022.

– Dere har bra med reklamemerker på dere?

– Ja, vi har bra med sponsorer og har løftet det en del i de siste årene. Vi er på riktig vei, men trenger fortsatt litt til for å sikre grunnlaget vi har.

– Dere bidro til underskuddet på 14,6 millioner for Norges Skiforbund i 2017?

– Ja. Det gjorde vi. Vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har, og det er samtidig et krav om at vi må betale tilbake det underskuddet som vi har pådratt oss gjennom flere år. Det må også inn i budsjettet.

– Hvor mange penger er det snakk om?

– Det er blitt noen millioner i løpet av de siste fem årene. Det hører med til at all god økonomi at en betaler tilbake det en skylder. Det er mange penger, men vi har en fin dialog med forbundet. Dette er i kassa til skiforbundet, og vi er i den samme familien, men vi ønsker likevel at vi skal rydde opp etter oss, sier Stuan.

