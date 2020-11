Kombinert: Oftebro vant første sin første triumf i Riibers fravær

Den mer kjente lagkompisen seiret i Ruka-trippelen sammenlagt tross diskvalifisering.

Jens Lurås Oftebro (20) vant sin første verdenscupseier individuelt i søndagens kombinertrenn i finske Ruka.

Jarl Magnus Riiber (23) fikk ikke delta da Oftebro seiret i det siste kombinertrennet i Ruka, men han ble likevel sammenlagtvinner.

Den norske kombinert-giganten tok to sterke verdenscupseiere av to mulige i Ruka i helgen, men fikk ikke mulighet til å ta sin tredje.

Søndagens hopprenn for kombinertutøverne ble avlyst grunnet sterk vind, som betydde at det var torsdagens prøveomgang som dannet grunnlaget for langrennsrennet.

Årsaken til at Riiber ble disket i prøvehoppingen var en ureglementert hoppdress.

- Jeg er ordentlig forbanna. Jeg er her for å konkurrere, og å bli tatt fra den muligheten til å stille til start, er surt, sa Riiber til NRK.

Håndsrekning til Riiber



Østerrikeren Johannes Lamparter lå 80 poeng bak nordmannen før siste renn. Dermed var konkurrenten avhengig av seier for å vippe Riiber av tronen, men der ble Oftebro for sterk.

20-åringens første verdenscupseier resulterte dermed i sammenlagtseier til Riiber.

Tyskeren Manuel Faisst var best i prøveomgangen og gikk ut med 18 sekunders ledelse til Oftebro i langrennet. Lamparter startet som nummer tre, åtte sekunder bak 20-åringen.

Faisst åpnet hardt og satte tempoet tidlig på 10-kilometeren, men Oftebro hang godt med og tok inn hele ti sekunder på tyskeren fram til første passering. Ved andre passering var Oftebro oppe i ryggen på Faisst.

Bak nordmannen lurte Lamparter og tyske Fabian Riessle, som smøg seg nærmere og nærmere teten for hver passering.

– Enorm vinnerskalle

De fire samlet seg midtveis i rennet og lå tett i tett hele veien til like før oppløpet. Riibers argeste konkurrent Lamparter måtte gi en luke til Oftebro og tyskerne mot slutten, og nordmannen lå i føringen.

Ingen klarte å holde følge med Oftebro på oppløpet, og han skled inn til sin aller første verdenscupseier foran tyskerne.

– Han har et potensial som er på nivå med Jarl (Magnus) Riiber, og det er jo hyggelig at de er norske begge to. Og han er sterk i bakken og har en enorm vinnerskalle, sa sportssjef i kombinert Ivar Stuan til NRK.

