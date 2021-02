Kombinertlagene i VM er klare

Uttaket til de første kombinertkonkurransene i ski-VM i Oberstdorf er klart. Espen Andersen og Mille Moen Flatla kapret de to siste plassene.

Det betyr at Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad blir Norges representanter fredag i tillegg til Andersen.

For kvinnene, som skal i aksjon lørdag, blir det Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund og Mille Moen Flatla som skal konkurrere i det som blir historiens første øvelse i kombinert for kvinner i et verdensmesterskap.

– Det pekte seg ut på begge dagers trening at det var de to som fortjente den siste plassen, sier sportssjef Ivar Stuan.

