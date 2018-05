Kombinertsjefen håper Schmid fortsetter

Kombinertløper Jan Schmid har ennå ikke tatt en avgjørelse rundt videre satsing. Sportssjef Ivar Stuan håper i det lengste at veteranen satser mot Seefeld-VM.

– Jeg venter på en avklaring rundt det sportslige opplegget, skriver Schmid i en SMS til NTB torsdag. Foreløpig ønsker ikke 34-åringen å si mer om framtiden.

– Jeg tar nok en beslutning i løpet av de neste ukene, sa Schmid 12. april.

Sjetne-løperen ble annenmann i verdenscupen i kombinert forrige sesong, kun slått av japanske Akito Watabe. Han klarte ikke en individuell medalje under Pyeongchang-OL, men hjalp Norge til sølv på stafetten.

Roses av sjefen

Etter sesongslutt sa Schmid at han trolig ville bestemme seg i løpet av april. Han pekte på motivasjon og økonomi som nøkkelelementer for videre satsing.

Fredag presenterer landslagsledelsen troppen for kommende sesong, men det er altså fortsatt ikke sikkert at Schmid blir med videre.

– Jeg håper selvfølgelig at han fortsetter. Han hadde en fantastisk sesong sist. Han var jo verdens nest beste kombinertløper, sier Stuan til NTB.

Kommer avklaring

– Han er tatt ut på laget som skal presenteres i morgen?

– Ja, han er med hvis han selv vil. Det er det ingen tvil om. Nå får vi se hva han bestemmer seg for. Jeg har ikke fått noen signaler på at han ikke blir med videre, svarer kombinertsjefen, som legger til at han ikke har snakket med Schmid de siste dagene.

– Schmid sier selv at han venter på en avklaring rundt det sportslige opplegget?

– Jeg regner med at han ønsker et godt opplegg, ja, slik at han kan kjempe om edelt metall i Seefeld. Og vi jobber med budsjettet og det sportslige opplegget nå. Det er klart i løpet av kort tid, sier Stuan, som påpeker at det vil komme mer informasjon på fredagens pressetreff.

