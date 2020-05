Kombinertsøstre klar for historisk medaljejakt i VM

Søstrene Mari og Marte Leinan Lund utgjør to tredeler av tidenes første norske elitelandslag i kombinert for kvinner. Nå venter jakt på en historisk VM-medalje.

Onsdag offentliggjorde Norges Skiforbund kombinertlandslagene foran den kommende sesongen. Der skal det for første gang kjempes om VM-medaljer for kvinner.

Verdenscuprenn er heller aldri tidligere arrangert for kvinner. Det kommer også kommende vinter.

For første gang er det derfor etablert et elitelandslag på kvinnesiden i Norge. Det består foruten søstrene Leinan Lund fra Tolga av Gyda Westvold Hansen.

Historisk

De samme tre jentene var på utviklingslaget sist sesong.

– Dette er en historisk dag for oss i forhold til kvinnesatsingen og kombinert, sier sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Han ser ingen grunn til å være beskjeden med hensyn til hvor lista legges foran den historiske sesongen.

– Målsettingen er VM-medalje til vinteren også på kvinnesiden, sier Stuan.

I kjølvannet av en sportslig bunnsolid sesong har samtidig virussituasjonen skapt økonomiske utfordringer for kombinertfolket.

– Selv i en krevende situasjon, så ser vi mange muligheter fremover for å kunne være best når vinteren kommer, sier Stuan.

Samlinger i august

På herresiden får hele forrige sesongs landslag fornyet tillit inn i VM-sesongen. Dermed består laget av Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnstad, Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen og Magnus Krog.

Riiber, som nylig ble pappa for første gang, dominerte kombinertsporten noe nær totalt sist vinter.

Sportssjef Stuan opplyser at første offisielle samling planlegges i august for kombinertlandslagene.

– Det viktigste nå i oppstarten er at den daglige treningen kommer i gang, og at jobben gjøres på hjemmebane. All erfaringen de siste sesongene viser at de tre kraftsentrene vi har, er gode arenaer for at vi skal ta nye steg, sier han.

