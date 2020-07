Renate Blindheim fikk en drømmestart etter komisk selvmål av Fram Larviks.

Se det komiske selvmålet øverst i saken!

Sotra kjempet seg tilbake og vant 3-2 mot Fram Larvik da Renate Blindheim (26) debuterte som trener i 2. divisjon (PostNord-ligaen) for menn lørdag.

Blindheim er unik ikke bare på grunn av sin unge alder, hun er også den første kvinnelige treneren for et herrelag i norsk toppfotball. Hun ble presentert som Sotras nye trener tidligere i juni.

Sotra-trener Renate Køppen Blindheim jubler under 2. divisjonskampen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Lørdag fikk hun sin første kamp da 2. divisjon startet opp. Det ble fra start et tøft møte med hverdagen. Mame Mor Ndiaye satte inn 1-0 for Fram allerede etter fem minutter.

Sotra kjempet seg imidlertid inn i kampen igjen, og hadde flere muligheter før hvilen. Blindheims pauseprat så ut til å ha fungert svært godt. Da lagene kom på banen i 2. omgang tok det nemlig ikke lang tid før Blindheim og resten av Sotra-benken kunne smile bredt.

Først sørget et komisk selvmål fra Fram-forsvarer Nicolai Bak Grassi Johannessen for 1-1 etter to minutters spill. Johannessen skulle spille tilbake til egen keeper, men brukte for mye kraft og ble i stedet målscorer.

På kommentatorplass var Viasats Daniel Høglund med som ekspert. Høglunds reaksjon på selvmålet var ikke til å ta feil av.

- Nei, har du sett for en kommunikasjon da. Kommunikasjonen er helt fraværende. Jeg skjønner ikke hva det tenkes med. Jeg skjønner ikke, ser han ikke hvor egen målvakt står. For en tabbe, uttalte Høglund blant annet.

Daniel Høglund er normalt å høre sammen med blant andre Kristian Kjelling hos Viasat. Lørdag kommenterte han Fram Larviks kamp i 2. divisjon. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Bare ett minutt seinere var snuoperasjonen fullført. Ole Kallevåg satte inn 2-1 og ble førstemann i Sotra til å score under Blindheims ledelse.

20 minutter før full tid satte Lars Kilen inn 3-1 for gjestene, som dermed fikk et godt resultat ut av den historiske kampen. Selv Ndiayes trøstemål til 2-3 kunne gjøre noe med smilene på Sotra-benken.