Kommer med advarsel før landskampen mot Norge

Norge fikk det svært enkelt i forrige kamp mot Nord-Irland. Nå møtes lagene igjen på Ullevaal stadion onsdag kveld.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det blir det ingen reprise av målfesten i Belfast forrige måned, skal vi tro den nordirske landslagsspilleren Conor McLaughlin.

Sunderland-profilen sier til BBC at det norske landslaget vil møte en helt annen versjon av Nord-Irland denne gangen.

- Det er en annen situasjon nå. Tapet mot Norge kom i en periode der ligaene ikke hadde startet opp igjen og alle jobbet med å komme seg i form. Nå har spillerne hatt mange kamper og forhåpentligvis kommer vi til å henge med og levere en god forestilling, sier McLaughlin.

Lagerbäck: - Jeg vet ikke hva som skjedde

Forsvarsspilleren er ikke den enste som venter seg en bedre kamp av Nord-Irland.

For på pressekonferansen før onsdagens landskamp på Ullevaal stadion innledet landslagssjef Lars Lagerbäck at han tror det blir en mer krevende kamp for Norge denne gangen.

- Man skal aldri forvente seg lette kamper på det nivået her. Jeg vet ikke hva som skjedde med Nord-Irland da vi var der. De var kanskje litt dårlig forberedt på våre kvaliteter, sier Lagerbäck.

Norges landslagssjef mener imidlertid at han har sett tegn på forbedring hos nordirene i deres siste kamper.

Det til tross for at Nord-Irland tapte forrige kamp mot Østerrike 0-1.

- De gir de en ordentlig kamp helt inn til mållinjen og de har en veldig stor sjanse helt mot slutten. Nå var de tilbake til sitt gamle jeg. De var hardtarbeidende og velorganiserte. Vi får regne med en tøff kamp, forteller Lagerbäck.

Han får støtte av midtstopper Kristoffer Ajer.

- Jeg er veldig enig i det Lars sier. Jeg tror man kan vente seg en mye tøffere kamp på onsdag. De kommer til å være velorganisert. De kjenner til styrkene våres nå etter å ha spilt mot oss for noen uker siden. De har selvfølgelig også en stolthet til at det ikke skal bli en lik kamp som sist. Jeg venter en knallhard kamp, forteller Ajer.

MÅLFEST: Erling Braut Haaland leverte virkelig varene forrige Norge spilte mot Nord-Irland. Foto: Peter Morrison (AP)

Stor respekt for Haaland



Dermed virker forventingene til onsdagens oppgjør å være ganske like.

Men samtidig som Nord-Irland og McLaughlin satser på en bedre kamp av gjestene, er forsvarsspilleren klar over at laget møter en knalltøff motstander i Erling Braut Haaland på topp for Norge.

McLaughlin satt på benken i det forrige oppgjøret mot Norge, men fikk da se Dortmund-spissen herje med hans lagkamerater.

Haaland scoret to av målene i Norges 5-1-seier.

Nordiren mener Haaland allerede er en av verdens beste spisser og sammenligner han med Bayern München-spiss Robert Lewandowski.

- Han er helt der oppe. Han er antakelig en av de raskeste spillerne jeg har sett, sier McLaughlin ifølge PA.

Sunderland-spilleren trekker også frem nordmannens avslutteregenskaper.

- Da jeg dro tilbake til min egen klubb etter forrige møte med Norge, så sa jeg til noen av lagkameratene at Haaland og Lewandowski er de to beste spissene jeg har sett, forteller McLaughlin.

Vil ikke sende tilbake utslitte spillere

Om Sunderland-forsvareren får møte Haaland denne gangen er foreløpig noe usikkert. McLaughlin spilte forrige kamp mot Østerrike for Nord-Irland, men landslagssjef Ian Baraclough har allerede gjort det klart at det vil bli gjort endringer på laget til kampen mot Norge.

For i likhet med Norge blir onsdagens landskamp den tredje på svært kort tid for Nord-Irland.

Baraclough forteller til Belfast Telegraph at han først og fremst må være egoistisk og tenke på det nordirske landslaget, men sier samtidig at han ikke ønsker å sende spillerne tilbake til klubbene helt utslitte.

Det tette kampprogrammet er også noe Lagerbäck må tenke på.

KREVENDE: Landslagssjef Lars Lagerbäck erkjenner at det tette kampprogrammet er en fysisk utfordring for spillerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Svensken sier til Nettavisen at han ikke har fått noen føringer fra noen av klubbene til de norske spillerne, men utelukker ikke selv endringer på laget.

For også svensken legger liten skjul på at kampprogrammet er knallhardt.

- Å spille tre kamper med to dager mellom hver kamp er fysiologisk feil. Skaderisikoen øker. Jeg forstår klubbene og jeg forstår til og med Nord-Irlands landslagssjef dersom han har gjort seg noen tanker om det, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Norges landslagssjef er klar på at han synes det tøffe programmet ikke er bra, men sier at de må gjøre det beste ut av situasjonen. Samtidig er han klar på at de ikke vil ta noen sjanser med spillerne.

- Vi forsøker å ta det med i vurderingen om noen ikke er klare til å spille 90 minutter, sier Lagerbäck.

Norges landskamp mot Nord-Irland har avspark onsdag klokken 20:45.