Kommer med kryptisk svar om den ledige VIF-jobben

Mens sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen ikke vil si stort om aktuelle kandidater, legger ikke Haakon Lunov skjul på sitt ønske om hovedtrenerjobben i VIF.

VALLE (Nettavisen): Det har gått nøyaktig én uke siden Ronny Deila vinket farvel til Oslo og satte kursen mot New York. Mandag startet Vålerenga sesongoppkjøringen hjemme på Valle med Haakon Lunov som midlertidig sjef.

Mens ledelsen i klubben jakter en ny hovedtrener, er det Deilas tidligere assistent som har fått ansvaret med å lede laget de neste ukene, sammen med resten av støtteapparatet.

Fredag lanserte Lunov sitt kandidatur til den ledige trenerjobben. Da Nettavisen snakket med ham etter mandagens trening var han ikke mindre snakkesalig om den prestisjefylte jobben.

Vil ha jobben

På spørsmål om han har kommunisert sitt ønske til klubben er 37-åringen tydelig.

- Ja. Noen tilbakemelding har jeg ikke fått enda, men det regner jeg ikke med heller. Vi har fått en oppgave i å lede laget i to og en halv uke nå. Vi er veldig fokusert på den oppgaven. Det andre er noe jeg har kommunisert internt og eksternt, om de ønskene og ambisjonene jeg har, sier Lunov til Nettavisen.

Lunov utdyper at han selv føler han er en god kandidat til å være den som kan ta klubbens strategi videre.

- Jeg er ung og spennende selv og en utfordrer. Jeg er en Oslo-gutt, og jeg er ingen dyr mann. Jeg har en lidenskap for fotballen og Vålerenga. Det å få klubben til å skinne igjen er det som engasjerer meg, sier han.

ASSISTENT: Haakon Lunov har jobbet under Ronny Deila i mange år. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Etter at Deila ble klar for New York City FC uttalte han seg til VG om hvilken type trener som burde ta over jobben i Vålerenga. Deila var tydelig på at klubben trenger en «fritt-talende og litt breial fyr», som kan følge profilen som er startet i Oslo-klubben.

Lunov sier han ikke følger med mye i media, men sier han bet seg merke i spesielt én del i den nevnte saken.

- Jeg er ganske sikker på at Ronny har anbefalt meg. Jeg har sett en artikkel hvor han uttalte seg om hva han anbefalte for Vålerenga videre, og der nevner han ingen navn. Han nevner en profil, og den profilen passer jeg inn i, sier en smilende Lunov som lar spørsmålet om det er ham selv Deila sikter til henge løst i luften.

Skal ha rådført seg med Klanen

Klanens talsmann Erling Rostvåg er spent på hvilken person som ender opp med å få treneransvaret i klubben.

Han sier Klanen har blitt spurt av klubben om hva som er viktig for supporterne nå som de er på jakt etter en ny trener.

- Jeg var en av dem som var for å gi Ronny muligheten en sesong til. Den siste sesongen er alle enige om at var helt forferdelig, men det er ikke det samme som at den neste ikke kunne bli bra. Når han nå har dratt så er måten det skjer på egentlig ganske fin. Vi får betalt for ham og det er tid til å finne ny trener, sier han og fortsetter.

- Nå er det litt spennende. Det er vanskelig å se hva denne sesongen vil gi.

Rostvåg er krystallklar på at det krever mye for å trene Vålerenga, og sier klubben også har forhørt seg med supporterne rundt treneransettelsen.

- Nå har ikke jeg vært talsperson i alle disse årene, men det kan være første gang vi har fått en formell henvendelse hvor vi faktisk har blitt bedt om å samle oss, skrive ned noen punkter og sende inn, forteller han.

TALSMANN: Erling Rostvåg, talsperson i Klanen er spent på hvem som blir ny trener for Vålerenga. Foto: Fotograf Ingar Næss

Rostvåg sier at det for supporterne er viktig å få inn en trener som kan ivareta den «vålerengelske» kulturen og som tåler det trøkket det er å være i Vålerenga.

- Det kan jeg si til alle trenerkandidater der ute, at alle trenere jeg har snakket med de siste 12-15 årene i Vålerenga, har fått en advarsel om at det er et voldsomt trykk her. Alle kommer tilbake et år senere og er overrasket og sier at det er et helt unikt trykk. Til og med Deila som kom fra Celtic synes det var noe spesielt her.

- Er det noen av navnene som det har blitt spekulert i som har den Vålerenga-kulturen og tåler det trykket etter din mening?

- Det er flere folk som ville tålt det trykket. For eksempel Lars Bohinen eller Dag-Eilev Fagermo for den saks skyld, også Pa-Modou Kah tror jeg hadde taklet det trykket veldig bra. Men det er flere ting, du må være faglig kompetent og man blir alltid litt engstelig når det kommer en fyr som skal bevise at han er en god trener ved å gjøre sin første jobb her. For mine egne nervers del er det viktig at det er noen med litt erfaring som faktisk har vist at de kan trene et lag.

- Vil se noe nytt

Klanens talsmann har i sin kommunikasjon med klubben fått vite at det er et høyt antall interesserte til jobben.

- Det stiller noen ekstra navn til dem som skal sile ut. Det er nevnt fem navn her eller noe sånt. Det er under ti prosent av alle de har fått henvendelser fra, så de har nok å velge i mellom.

Rostvåg håper nå klubben benytter anledningen til å få inn nytt og friskt blod.

- Er Lunov et navn som vekker entusiasme blant supporterne?

- Jeg tror ikke det er det fordi en av de viktige mekanismene her er at vi har forrige sesong friskt i minnet. Når du først skal bytte treneren og det ikke handler om at vi skal reise kjerringa, da er det viktig å signalisere at det kommer noe nytt. Et internopprykk vil jo da egentlig signalisere det motsatte og sikkert skape litt uro og usikkerhet.

Rostvåg mener Vålerenga må ha høyere ambisjoner enn fjorårets skuffende tiendeplass.

- Denne klubben bør ha en ambisjon om å etablere seg i toppen. Det er ikke umulig, men det er få trenere som setter et lag og får det til å glimte over natten. Det finnes noen eksempler som har fått det til, men det er en grunn til at vi forteller historien deres, det er fordi de er unntakene. Vi må regne med å gi noen et par sesonger, jeg er utrolig usikker på hvor Vålerenga bør være denne sesongen.

Ordknapp Ingebrigtsen

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen var også til stede på årets første trening. Han ønsket å si minst mulig om konkrete navn og trenerjakten på det nåværende tidspunkt.

- Jeg opplever det som utrolig hyggelig at mange rundt oss og i Oslo-fotballen har ønsket å komme med innspill. Det viser stort engasjement, sier Ingebrigtsen.

Blant andre tidligere VIF-profiler som Steffen Iversen, Ronny Johnsen, i tillegg til nevnte Lunov fra egne rekker, har meldt sin interesse for den ledige jobben.

- Vi har en klar profilbeskrivelse, men den kommer jeg ikke til å kringkaste her. Det finnes en klar liste med punkter som vi går utifra i den arbeidsgruppen som har med det å gjøre.

Ingebrigtsen vil ikke gå inn på hvem som faktisk tar del i jakten på den nye treneren fra Vålerenga sin side. Nettavisen fikk bekreftet at Espeseth ikke var til stede på Valle mandag.

Det var knyttet spenning til om utleide Felipe Carvalho ville vende tilbake til Vålerenga etter utlånet til Nacional i Uruguay. Carvalho var ikke å se på trening mandag og Ingebrigtsen bekrefter langt på vei at uruguayaneren er ferdig i klubben innen kort tid.

- Felipe og Fitim (Azemi) er ikke her. Det er en periode for spillerlogistikk nå og det er grunnen til at de ikke her i dag. Vi besluttet som klubb at Carvalho skulle få et par ekstra dager for å se om han får alt i orden. Det ligger i kortene at det kan skje noe der, sier Ingebrigtsen.