Kommunen stenger Øygardens utskjelte hjemmebane

1.-divisjonslaget Øygarden får ikke spille flere hjemmekamper på gressbanen på Ågotnes i 2020. Banen er i for dårlig stand, melder Bergensavisen.

Det er Øygarden kommune som har satt en stopper for mer spill på den utskjelte arenaen. I helgen var spillere og ledere i Ranheim meget kritiske til banen etter 0-0-kampen der.

– Situasjonen med gresset på Ågotnes har vært godt dokumentert i mediene. Hvis det skal være en gressmatte her til neste år, så kan vi ikke bruke den mer i år. Derfor har vi forståelse for at kommunen velger å stenge banen, sier daglig leder Trond Jetmundsen i Øygarden FK til BA.

Laget ligger helt sist i 1. divisjon og kjemper for å unngå nedrykk. De må spille sine resterende tre hjemmekamper på en annen arena.

Jetmundsen opplyser at kommende helgs kamp mot Tromsø spilles i Vestlandshallen. Det er ikke funnet en løsning for de to siste kampene.

