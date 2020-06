Kommuneoverlege gir tommel opp for publikum på Leangen travbane

Leangen har fått grønt lys fra kommuneoverlegen i Trondheim til å ha snaut 600 tilskuere under Midtsommertravet senere i måneden, skriver Adresseavisen.

Tradisjonelt har Midtsommertravet samlet tusenvis av publikummere på Leangen. I år går arrangøren for en utgave med færre publikummere, men samtidig flere enn de 200 personene regjeringen har åpnet for fra 15. juni.

– Vi har holdt med planleggingen av denne helga omtrent siden det ble stengt ned, for vi hadde et håp om at det på et tidspunkt ville bli lempet på reglene igjen. Da det fra 15. juni ble åpnet for inntil 200 personer på arrangement, gikk vi i dialog med kommuneoverlegen. De ba om å få sendt over planene våre, og etter noen presiseringer derfra fikk vi godkjenning. Det viktigste er at arrangementene blir helt atskilte, sier daglig leder Robert Jakobsen på Leangen travbane til Adressa.

Leangen informerer på sitt nettsted om at det blir lagt opp til 200 personer i restauranten, 170 personer i den såkalte Travkroa og ytterligere 200 personer på publikumsplassen utenfor. Midtsommertravet går 19. og 20. juni.

Høie-nei

Planen ligner på den Dyreparken i Kristiansand har lagt opp for sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger. Parken ønsker å slippe inn inntil 800 personer på hver forestilling, men helseminister Bent Høie (H) stilte seg skeptisk til planen i et intervju med VG.

– For meg høres det ikke ut som noe som er innenfor regelverket. Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrangementer. Arrangementsstørrelsen er 50 personer nå og vil gå opp til 200 personer, etter planen 15. juni. Men du kan ikke lage ett arrangement opp til tre ganger 200. Det går ikke, sa Høie torsdag.

Han bemerket at det også gjelder for Norges Fotballforbund og andre arrangører som ønsker flere enn 200 personer til stede på et arrangement i sommer.

– Jeg tror NFF bør se i Norges lover og ikke Kaptein Sabeltanns lover hvis de skal finne løsninger på dette, sier Høie til avisen.

