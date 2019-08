Komplett kaos i det svenske langrennslandslaget

Det norske langrennslandslaget har en stabil ledelse med Espen Bjervig i spissen. Men hos søta bror stormer det.

Dette er et meningsinnlegg fra Torbjörn Nordvall.

Det svenske langrennslandslaget har trolig satt ny verdensrekord i lederavganger og lederbytter innen idretten de siste fire månedene.

Fire ledere har forlatt skuta og blitt erstattet av tre nye. Senest fikk Jonas Peterson sparken etter 143 dager på sin post som sjef for Stina Nilsson, Frida Karlsson og de øvrige stjernene.

Ledersirkuset ser ikke ut til å ha noen slutt.

Siden april har følgende ledere forlatt SSF:



Rikard Grip, landslagssjef med ni år i ledende stilling

Johan Sares, langrennssjef/markedssjef, med ti år i ledende stilling

Urban Nilsson, smøresjef, etter drøyt ti år som smører og hyllet sjef

Johan Petterson, landslagssjef i fire måneder

Det kan virke naturlig at tre ledere, med mange års tjeneste i forbundet, velger å gå av før en mesterskapsfri sesong og gå videre i sine karrierer.

Men det er virkelig ikke naturlig i en organisasjon og «mangemillionindustri» - som det svenske skiforbundet er - at ikke en ny langrennssjef rekrutteres etter drøyt tre måneder, at ingen markedssjef har blitt ansatt etter tre måneder og at Jonas Peterson, som ble ansatt som landslagssjef i april, forsvinner etter 143 dager.

Legg til at forbundets direktør Ola Strömberg selv fungerer som langrennssjef med relativt lite kunnskap om spesifikke spørsmål som det ofte handler om i en kompleks organisasjon som langrennslandslaget, med aktive trenere, smørere, fysio, logistikk, kommunikasjon, media og marked.

Nyheten om Johan Petersons exit ble kommunisert av forbundet 19.00 lørdag kveld.

Det var naturligvis en taktisk manøver fra forbundet i håp om at medietrykket skulle være på topp.

I uttalelsen står det at forbundet jobbet lenge med å bygge sin langrennsorganisasjon og at utviklingssjefen Karin Ersson, samt den trofaste Lars Selin, som har vært i organisasjonen i 15 år og blant annet vært a-lagstrener, blir dem som skal lede landslaget i en delt rolle den kommende sesongen.

Deretter skal en ny landslagssjef være på plass, er det tenkt.

Først i neste siste avsnitt av pressemeldingen skriver forbundet at Jonas Peterson forlater organisasjonen.

Den offisielle grunnen er at forbundet og Jonas Peterson hadde ulik oppfatning om hvordan langrennslandslaget skal utvikles videre.

Samtidig har langrennsløperne uttalt seg positivt om det lederskapet som Jonas Peterson har innført. At han er en god leder.

Da Peterson ble rekruttert stod hele Ski-Sveriges ledelse bak hans profil. Blant annet har han vært administrerende direktør i Craft i Sverige, og han har vært i skimiljøet siden 10-årsalderen.

Til tross for støtten i begynnelsen så velger fortsatt forbundet å sparke Peterson etter fire måneder.

Det er veldig bemerkelsesverdig.

Ansvaret for sjefs-sirkuset i Sverige hviler tungt på forbundsleder Ola Strömbergs skuldre, han som selv påtok seg rollen som midlertidig langrennssjef da Johan Sates forlot huset.

Det er Strömbergs ansvar som leder å få forbundet som helhet, så vel som langrennsavdelingen, til å fungere.

Det har han ikke lykkes med.

Lenge før frosten har lagt seg på gresset er Peterson helt ute av bildet.

Åpenbart er ikke alt som det skal i Strömbergs fogderi når sjefer forsvinner på løpende bånd, og dessverre ikke erstattes tidsnok til at virksomheten ikke svekkes.

Heldigvis har smøretemaet internt funnet en erstatter til utgående Urban Nilsson: Anders Niemi.

Niemi kan sitt fag, men for meg er det ubegripelig at Ola Strömberg lar Urban Nilsson gå. Han kunne ha reddet ham. Det er jeg sikker på.

Det som skjer i det svenske forbundet er ikke bra, det er rett og slett tragisk.

Den gamle, fine, blå-gule SSF-familien jeg selv har fått æren av å jobbe i i så mange år har åpenbart mistet sitt genuine og innsiktsfulle lederskap helt fra forbundstoppen og nedover i leddene.

Slik kan det ikke fortsette.

Skjerpings, forbundsdirektør/langrennssjef og forbundssjef Karin Mattsson.

Vis lederskap og kost ikke problemene under teppet. Åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet vinner alltid i lengden.

Ski-Sverige trenger å rense luften og få ordning på huset.

Den samlende kraften savnet i det blå-gule lagets ledning og i verste fall kan det ut over det sportslige der Frida Karlsson, Stina Nilsson og Calle Halfvarsson, og øvrige medlemmer, gjør det de kan for å konkurrere mot Norge og øvrige nasjoner i verdenstoppen.