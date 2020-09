Konkurranse: Vinn den nye landslagsdrakten til Norge

Har du lyst på én av de nye norske landslagsdraktene? Da bør du melde deg på Nettavisens nye konkurranse.

1. september lanserte Norges Fotballforbund de nye landslagsdraktene for 2020.

Førstkommende fredag spiller Norge hjemme mot Østerrike i Nations League. I den forbindelse gir Nettavisen deg muligheten til å vinne én av de nye hjemme- eller bortedraktene til Norge.

Det eneste du trenger å gjøre er å følge Nettavisen Sport på Instagram, like det aktuelle Instagram-bildet under, og kommentere hvem du tror scorer det første målet for Norge mot Østerrike.

Vi trekker en vinner lørdag 5. september.

NB! Svarfrist er fredag 4. september klokken 20.00. Vinneren kontaktes den påfølgende mandagen.