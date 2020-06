Kontraktsforlengelse på trappene for Hergeirsson

Thorir Hergeirsson kommer i løpet av måneden til å undertegne en forlenget kontrakt som sjef for Norges håndballkvinner, skriver VG.

Landslagssjefen bekrefter selv at en ny fireårskontrakt snart er i boks. Han har i lengre tid diskutert betingelsene i en ny kontrakt med Norges Håndballforbund.

– Det er like før kontrakten er offisiell og på plass. Erik (Langerud) og Kåre Geir (Lio) har regien på det, sier Hergeirsson til VG.

Det samme forteller håndballpresident Lio:

– Det blir gjort i nærmeste framtid.

Hergeirsson tok over som landslagssjef etter Marit Breivik i 2009 og har hatt stor suksess med ti medaljer på 13 mesterskap (seks gull, to sølv, to bronse). Hans opprinnelige kontrakt løper ut 2020.

