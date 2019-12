Kontroversiell situasjon i VM-finalen: - Det kan være tidenes skandale

Nederland fikk straffe seks sekunder før slutt og sikret seg sitt første VM-gull i historien. Men måten det skjedde på får ekspertene til å reagere.

SPANIA - NEDERLAND 29-30:

KUMAMOTO / OSLO (Nettavisen): Nederland ble verdensmester i kvinnehåndball for første gang etter 30-29-seier over Spania i finalen søndag. Avgjørelsen falt på dramatisk vis rett før slutt.

Nederlenderne ledet 16-13 ved pause foran snaut 10.000 tilskuere i Park Dome. Nederland førte også 29-27, men gjorde feil på feil i sluttfasen. Likevel ble Lois Abbingh den store helten med sitt straffemål seks sekunder før slutt.

Spania hadde ballen med åtte sekunder igjen, men misset på et skudd. Nederlands keeper forsøkte å sette i gang en rask kontring, men en spansk spiller hoppet opp og blokkerte utkastet. Dermed endte det med straffekast.

- Kan være tidenes skandale



Den spanske spilleren, Ainhoa Hernandez, ble også vist det røde kortet av dommerne. Det var de profilerte tvillingene Charlotte og Julie Bonaventura som dømte.

Den kontroversielle situajsonen som altså ble helt avgjørende har skapt reaksjoner i ettertid. I TV3s studio var ekspertene usikre på om det var en riktig avgjørelse.

- De dømmer fordi hun hindrer utspillet og fordi hun er innenfor seksmeteren. Hadde hun stått litt lenger ut så hadde det vært en fri ball som var i spill og da er det fritt for å hindre hva du vil. Det er marginalt her og spørsmålet er om armene hennes er innenfor seksmeteren i det ballen går, sier ekspert Karoline Dyhre Breivang.

KONTROVERSIELL SITUASJON: Den spanske spilleren ble utvist, mens Nederland fikk straffe etter dette.

- Det er ganske brutalt og det er vanskelig å si om det er helt riktig. Umiddelbart føles et som det er feil, sier den tidligere landslagsspilleren om avgjørelsen.

Hun får støtte av kollega Ole Erevik.

- Det er ingen tvil om at hun satser utenfor feltet, det kan alle se. Det er rundt ti centimeter inn til målfeltslinjen der. Hun hopper opp med strake armer og så slår hun armene fram før eller etter at ballen treffer henne, det er en diskusjon, men hvis armene er inne i feltet i det ballen treffer henne, så er det rødt kort og straffe til Nederland. Det er riktig. Men det er en vanvittig beslutning av dommerne. De skal være veldig sikre i sin sak på at Hernandez er inne i feltet.

- Jeg tror ikke hun er det, men hvis hun er det så har jo de to franske dommerne gjort tidenes beslutning. Og hvis hun ikke er i feltet så er det tidenes dommerskandale.

Tapte tre kamper



Nederland tapte hele tre kamper i årets VM, men kunne altså til slutt juble for gull.

Både Spania (semifinale) og Nederland (gruppespill) slo Norge på sin vei til finalen.

Russland tok bronsen etter 33-28-seier over det norske laget tidligere søndag. Dermed endte også Norge på tre tap i VM.

Spania arrangerer neste VM i 2021. Det spilles i Barcelona og omegn. Der skal hele 32 lag delta, og det betyr enda flere utklassingsseirer enn i Japan.