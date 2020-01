Kontroversielle draktvalg, post-it-lapper og scoringsrekorder: Dette får Manchester United i Bruno Fernandes

Den tidligere Sporting-kapteinen vurderte å legge skoene på hylla da hjemmelengselen satte inn som verst. Nå skal han blende Old Trafford-publikumet for Manchester United.

Onsdag kveld 29. januar 2020 tikket det inn en pressemelding fra Manchester United om at klubben hadde inngått en avtale for overgangen til Bruno Fernandes.

Vinterens store overgang er dermed et faktum for Ole Gunnar Solskjær.

Men hva får Manchester United i sin nye stjernespiller som «alle» vil ha, men «ingen» har sett?

Fernandes' historie starter i ungdomsakademiet til den gamle storklubben Boavista der han imponerte såpass at den italienske Serie B-klubben Novara ønsket å hente ham til klubben i 2012.

Overgangen virket kanskje ikke som den mest tradisjonelle, men 17 år gamle Fernandes tok en sjanse ved å forlate familie og kjæreste. Det skulle vise seg å bli starten på en tung periode.

For selv om Fernandes imponerte på banen, og enda mer utenfor (han skal ha lært deg italiensk ved å klistre post-it-lapper på diverse møbler for å lære seg hva de het på sitt nye språk for eksempel), så kjente han på en intens hjemmelengsel, skriver The Athletic.

Så ille skal det ha gått at Fernandes rett og slett vurderte å legge skoene på hylla, og flytte hjem til Portugal.

Redningen ble kjæresten, Ana, som flyttet over til Italia. Den dag i dag er de to gift og har datteren Matilde.

Det skulle vise seg at Novara hadde funnet gull i Fernandes, og lokalpressen døpte han fort om til «Novaras Maradona».

Den påfølgende sommeren lå Inter og Juventus langflate, men det var talentfabrikken Udinese som stakk av med signaturen til Fernandes.

Selv om han skal vært elsket av trener Francesco Guidolin, som så at han kunne bruke Fernandes i et hav av posisjoner, og få like mye ut av ham i alle sammen.

Hans taktiske forståelse og evne til å bruke begge bein gjorde han til lagets nest største angrepsvåpen, bak superstjernen Antonio di Natale.

- Vanvittig irriterende

Den italienske legenden kan fort ha spilt i viktig rolle i utviklingen av Fernandes.

Ikke grunnet det gode samspillet de viste over tre sesonger, men grunnet noen knallharde kommentarer han sendte i retning sin lagkamerat i 2015.

- Bruno Fernandes er vanvittig irriterende fordi han er ung, og han har flere kvaliteter enn alle oss andre. Han har to vanvittig gode føtter, men noen ganger så bare flyter han gjennom kampene, beskrév den daværende 37-åringen til Gazzetta dello Sport, meldte den portugisiske avisen Record.

Det kan tyde på at ordene fort hadde en slags påvirkning på Fernandes' neste karrierevalg.

I stedet for å ta steget opp og spille for en av gigantene, var det middelhavsfarer Sampdoria som ble neste steg.

Da han ankom Sampdoria skapte han furore ved å forlange å bli tildelt drakt nummer ti.

Det er nemlig slik at i den tradisjonsrike klubben så er den drakten forbundet med en herremann som vil være kjent for mange i Manchester:

- På det tidspunktet var det en ganske stor greie å ankomme Sampdoria, og forlange å få tildelt drakt nummer ti. Man snakket om at det var trøya til Roberto Mancini, og hvorvidt Fernandes kunne leve opp til de forventningene, sier den italienske skribenten Danielle Vieri til BBC.

Mancini huskes kanskje best for sin tid som trener for Manchester City, der han ledet klubben til seriegull i 2012, etter Sergio Agüeros dramatiske vinnermål i sesongens siste kamp mot QPR. Den gang var det nettopp United som ble slått på målstreken.

SAMPDORIA: Bruno Fernandes ble en kontroversiell figur for sitt draktvalg. Foto: Simone Arveda (AP)

Fra 1982 til 1997 var det uansett i Sampdoria at angriperen hamret inn mål fra spissplass. Han dannet en fryktinngytende duo med Gianluca Vialli, og med typer som Attillio Lombardo og Pietro Vierchowod tok en historisk ligatittel i 1991.

Dermed var forventningene store, og fallhøyden større for en spiller som fortsatt hadde til gode å leve helt opp til sitt potensial. Etter kun én sesong på Stadio Luigi Ferraris så var Italia-eventyret over for Fernandes.

16 scoringer og 16 målgivende på 130 kamper for Udinese og Sampdoria er OK utbytte, men midtbanemannen bestemte seg for at det var på tide å ta et steg tilbake.

Dermed var det på tide å ta turen tilbake til Portugal med Sporting.

- De kan dra til helvete!

- Det var en ganske overraskende at portugisiske klubber ikke hadde sett seriøst på ham før Jorge Jesus (daværende Sporting-sjef) bestemte seg for å signere ham, sier den portugisiske journalisten José Delgado til BBC.

- Vi i media lurte på hvorfor Benfica, Sporting eller Porto ikke hadde gått for Fernandes fordi man kunne se at han var en fantastisk spiller. Han var et sikkert kort og det viste seg å bli en suksess, sier Delgado.

I 2017/2018-sesongen ble han brukt i flere roller sentralt på midten, og vartet opp med 16 scoringer og 20 målgivende i alle turneringer.

Sesongen etter smadret han alt av rekorder med smått svimlende 32 scoringer og 18 målgivende på 53 kamper.

Det gir et poengsnitt (mål eller målgivende) på 0.94 per kamp. For en spiller, som ikke skulle ha hovedansvaret for å score målene, så er det smått spinnville tall.

Tatt i betraktning at Sporting har ligget med brukket rygg, og langt bak rivalene Benfica og Porto hva angår resultater, så blir disse tallene enda mer ekstreme.

Ifølge The Athletic så ligger nøkkelen i restitusjon og Fernandes skal ha en «hellig» blund på 90 minutter etter lunsj hver eneste dag. Han skal også sverge til en stor skål med frokostblandingen «Chocapic», som er tilnærmet likt «Coco-Pops» i Norge.

Men det viktigste skal ha vært troen og tilliten han fikk av trener Jorge Jesus. For første i karrieren var nemlig Fernandes ansett som stjernen, spilleren som kunne gjøre en forskjell for sitt lag.

Hør mer om Bruno Fernandes i Nettavisens «Silly Season»-podcast

Og selv om dette reflekteres i alle typer scoringer, enten det er kanonskudd fra 30 meter, sene løp inn i boks eller straffespark, så er det også ansvaret han påtar seg for sine lagkamerater.

Så sent som i september 2019 så bestemte den tidligere Sporting-kapteinen seg for at nok var nok da hans lagkamerater underpresterte.

Et lekket lydklipp uthevet at midtbanejuvelen hadde fått nok av flere av de som ikke leverte:

- Jeg tenker veldig stygt om oppførselen til noen av spillerne. Faktisk, så handler det ikke bare om en type oppførsel, men det er heller den oppførselen som ikke eksisterer. Det er spillere her som rett og slett ikke ter seg skikkelig, kan man høre Fernandes si i klippet, ifølge SportWitness, som igjen siterer Record.

- Dersom de ikke ønsker å være her, kan de dra til helvete. La dem heller si at de ikke vil spille. De kommer hit i et år for å tjene penger og så peller de seg til helvete. Fy faen, for en jævlig oppførsel, fortsetter Fernandes.

HVA SA DU!?: Bruno Fernandes er ikke redd for å si ifra til lagkameratene sine. Foto: Rafael Marchante (Reuters)

Og da Fernandes selv ble konfrontert med lydklippene?

- Det er ikke noe forskjellig fra det jeg sa i garderoben etter kampen. Noen folk er redde for å snakke ut, men det er ikke noe jeg har et problem med. Det er slik jeg er, forklarte Fernandes.

Og sinne og forbannelse er ikke nytt for Fernandes det heller. For etter å ha blitt vist av banen mot moderklubben Boavista fanget kameraene opp en illsint Fernandes som sparket i stykker en dør på vei i garderoben.

Da en sikkerhetsvakt skal ha vist sin misnøye, så er det tydelig på videoen at Fernandes regelrett utfordrer ham til å gjøre noe. Se opptrinnet her.

Veien har vært lang og brokete for den nå 25 år gamle portugiseren. Fra å ha vurdert å legge skoene på hylla i Novara, til kapteinsbind og gallionsfigur i Sporting.

Nå venter et nytt kapittel når 80 millioner euro-mannen (dersom alle klausuler oppfylles) endelig tar steget til Premier League og Manchester United.

Smadrer United-stjernene

Men hvordan kommer Fernandes til å passe inn på Old Trafford, og hva gjør at han ser ut til å være en forbedring på det klubben allerede har?

Tallenes tale forteller at alle med hjertet i rødt kan glede seg til å se den tidligere Sporting-spilleren i aksjon.

I Paul Pogbas fravær har nemlig United forsøkt flere løsninger sentralt i banen. Spesielt er det Andreas Pereira som har blitt forsøkt i indreløper-rollen, mens Jesse Lingard også er den som har spilt bak spissen.

Den siste tiden har også Juan Mata fått mer og mer tillit i United-laget, de gangene de har valgt å spille med en playmaker bak spissen.

Det er ventet at det fort er denne rollen Fernandes vil bekle, da det er denne rollen har spilt i 17 av 22 kamper denne sesongen i ligaen og Europa League for Sporting, ifølge statistikksentralen WyScout, som benyttes av flere av Europas toppklubber.

WyScout skriver videre at Fernandes, denne sesongen, registrer 0.55 scoringer og 0.38 målgivende pasninger per kamp denne sesongen.

Den United-spilleren som kommer nærmest hva antar scoringer er Mata med sine 0.08 scoringer per kamp (har spilt i 20 kamper denne sesongen i Premier League og Europa League), mens han kan vise til 0.34 målgivende.

United har ofte slitt med å få opp balltempoet, men med Fernandes vil man få inn en mann som i gjennomsnittet slår 50.18 pasninger, hvorav 75.7 prosent av disse er vellykkede, melder WyScout. På dette punktet så er faktisk Mata hakket bedre med 51.8 pasninger per kamp, hvorav 86.7 prosent av disse er vellykkede.

Det er uansett kvaliteten på pasningene man kanskje burde ta en titt på. Der melder nemlig statistikksiden WhoScored at Fernandes slår 3.7 «key passes» per kamp, altså pasninger som leder til avslutning på mål. Her snitter Mata på kun 1.2 per kamp. På dette punktet er det faktisk Andreas Pereira som er best av de utvalgte United-spillerne med 1.3 «key passes» per kamp.

Der United kanskje vil merke størst oppside med Fernandes er antall skudd han sender i vei i løpet av kampene. Han hamrer til nemlig 3.34 ganger per kamp, hvorav 46.8 prosent av skuddene treffer mål, melder WyScout.

På dette punktet er det Pereira som er nærmest med sine 2.33 skudd per kamp, hvorav kun 34.1 prosent finner målet. Jesse Lingard fyrer løs 2.09 ganger i løpet av kampene, og treffer mål 21.4 prosent av gangene.

NEST BEST?: Ole Gunnar Solskjær har gitt Juan Mata flere sjanser denne sesongen. De forsvinner fort med Bruno Fernandes i laget. Foto: Paul Ellis (AFP / NTB scanpix)

Om United ser etter noen som kan briljere individuelt i fraværet av Pogba, så er muligens Fernandes mannen for dette også. Han forsøker nemlig 4.73 driblinger i løpet av en kamp, og 54.5 prosent av disse er suksessfulle.

På dette punktet er Pereira hakket bedre med sine 54.7 prosent suksessfulle av totalt 3.64 forsøk i løpet av en kamp. Det er Juan Mata som er mest suksessfull med 56 prosent suksessfulle driblinger, selv om han kun forsøker seg 2.1 ganger i løpet av en kamp, melder WyScout.

En kategori der Fernandes scorer dårligst av samtlige er ballberøringer inne i motstandrens boks.

Der står nemlig portugiseren med 2.11 i løpet av en kamp. Det er markant mindre enn Matas 3.19 i løpet av hver kamp, Pereiras 2.39 og Lingards 2.17.

Det kan også vitne om at Fernandes er markant mer effektiv når han faktisk får ballen inne i motstanderens sone.

En annen forklaring kan være at det ofte er Fernandes som slår ballen inn i boks. Han snitter nemlig på 5.2 forsøk på pasninger inn i boks per kamp, hvorav 46.3 prosent treffer spilleren han sikter på.

Det er flere enn Matas 3.53 forsøk, men spanjolen treffer 52.4 prosent av gangene han forsøker. Jesse Lingard har bedre treffprosent med sine 48.1 prosent, men prøver langt færre ganger enn Fernandes med sine 2.02 pasninger inn i boks.

Det er nemlig pasninger fremover i banen der Fernandes fort viser seg gjeldende, skal vi tro WyScout. Han forsøker nemlig å spille fremover i banen 16.53 ganger i løpet av en kamp, hvorav 63.7 prosent av pasningene finner medspiller. Juan Mata er nærmest med sine 11.67 forsøk, der 73.4 prosent treffer den han sikter på. Høyest prosent er det Lingard som har med 82 prosent på sine 8.29 forsøk per kamp.

Defensivt er det mange som har stilt spørsmål rundt Fernandes, men tallene fra WyScout forteller at han har hele 2.37 «interceptions» (avskjæringer) i løpet av en kamp.

Her er det Pereira som leder an med 2.39, mens Mata (1.51) og Lingard (1.27) begge har steg opp.

Den statistikken som kanskje er mest interessante er kanskje også den enkleste å titte på denne sesongen. Totalt i 2019/2020-sesongen, i liga og Europa League, står Bruno Fernandes med 13 mål og 10 målgivende på 22 kamper.

Mata, Lingard og Pereira står med fire mål og syv målgivende i Premier League og Europa League. Til sammen. Og akkurat dette, alene, kan være grunn nok til å legge opp til 80 millioner euro på bordet for Bruno Fernandes.

Kilder: BBC, The Athletic, Record, Gazzetta dello Sport, SportWitness, TransferMarkt, WhoScored, WyScout, ManUtd.com, SkySports.